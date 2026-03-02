Assine
overlay
Início Galeria
Entretenimento

Gonzaguinha faria 80 anos: cantor marcou a MPB e sua morte precoce causou comoção

RF
Redação Flipar
  • <p>Luiz Gonzaga do Nascimento Júnior nasceu em 1945, no Rio de Janeiro, e viria a ser conhecido como Gonzaguinha, um dos mais expressivos compositores e cantores da música popular brasileira. </p>

    Luiz Gonzaga do Nascimento Júnior nasceu em 1945, no Rio de Janeiro, e viria a ser conhecido como Gonzaguinha, um dos mais expressivos compositores e cantores da música popular brasileira.

    Foto: - Reprodução do Facebook Fotografias Histtóricas
  • <p>Embora oficialmente registrado como filho de Luiz Gonzaga, ele não era filho biológico do Rei do Baião.</p>

    Embora oficialmente registrado como filho de Luiz Gonzaga, ele não era filho biológico do Rei do Baião.

     Foto: Reprodução do Instagram @encantosnordestinos_
  • <p>Sua mãe, Odaleia Guedes dos Santos, cantora no programa Dancing Brasil, faleceu precocemente de tuberculose, quando Gonzaguinha era criança.</p>

    Sua mãe, Odaleia Guedes dos Santos, cantora no programa Dancing Brasil, faleceu precocemente de tuberculose, quando Gonzaguinha era criança.

     Foto: Reprodução do Facebook Fotografias Histtóricas
  • <p>Ele foi criado pelos padrinhos, o casal Leopoldina de Castro Xavier e Henrique Xavier Pinheiro, no Morro de São Carlos, no bairro do Estácio, na capital fluminense.</p>

    Ele foi criado pelos padrinhos, o casal Leopoldina de Castro Xavier e Henrique Xavier Pinheiro, no Morro de São Carlos, no bairro do Estácio, na capital fluminense.

     Foto: Reprodução do Facebook Fotografias Histtóricas
  • <p>Ele teve contato com o ambiente musical desde cedo, especialmente pela proximidade com o padrinho, que era violonista. Aos 14 anos, compôs sua primeira canção, “Lembranças da Primavera”. </p>

    Ele teve contato com o ambiente musical desde cedo, especialmente pela proximidade com o padrinho, que era violonista. Aos 14 anos, compôs sua primeira canção, “Lembranças da Primavera”.

    Foto: Divulgação
  • <p>Aos 16 anos, foi morar com Luiz Gonzaga na Ilha do Governador para estudar, demonstrando um primeiro esforço de aproximação com o pai, seja geográfica ou simbólica. Mais tarde, estudou Economia na Universidade Candido Mendes, mas nunca exerceu a profissão.</p>

    Aos 16 anos, foi morar com Luiz Gonzaga na Ilha do Governador para estudar, demonstrando um primeiro esforço de aproximação com o pai, seja geográfica ou simbólica. Mais tarde, estudou Economia na Universidade Candido Mendes, mas nunca exerceu a profissão.

     Foto: Reprodução do Instagram @encantosnordestinos_
  • <p>Nos anos 1960 e início dos 1970, Gonzaguinha começou a se envolver profundamente com a cena cultural do Rio de Janeiro. </p>

    Nos anos 1960 e início dos 1970, Gonzaguinha começou a se envolver profundamente com a cena cultural do Rio de Janeiro.

    Foto: Reprodução do Youtube Canal TV Brasil
  • <p>Amizades com artistas como Ivan Lins e participação no Movimento Artístico Universitário – fundado com figuras como Aldir Blanc, Marcio Proença, Paulo Emílio e César Costa Filho – foram decisivas para sua formação artística. O MAU funcionou como espaço de experimentação musical, crítica social e articulação de resistência cultural em meio ao regime militar. </p>

    Amizades com artistas como Ivan Lins e participação no Movimento Artístico Universitário – fundado com figuras como Aldir Blanc, Marcio Proença, Paulo Emílio e César Costa Filho – foram decisivas para sua formação artística. O MAU funcionou como espaço de experimentação musical, crítica social e articulação de resistência cultural em meio ao regime militar.

    Foto: Reprodução do Instagram @gonzaguinhafc
  • <p>A música de Gonzaguinha logo se caracterizou pela atitude crítica e engajada, com canções de protesto. Ele teve várias canções censuradas pelo Departamento de Ordem Política e Social, o DOPS, órgão do governo militar.</p>

    A música de Gonzaguinha logo se caracterizou pela atitude crítica e engajada, com canções de protesto. Ele teve várias canções censuradas pelo Departamento de Ordem Política e Social, o DOPS, órgão do governo militar.

     Foto: Reprodução do Youtube Canal TV Brasil
  • <p>Uma delas foi “Comportamento Geral”, que se tornou símbolo de sua interlocução firme com os dilemas sociais e políticos da época. </p>

    Uma delas foi “Comportamento Geral”, que se tornou símbolo de sua interlocução firme com os dilemas sociais e políticos da época.

    Foto: Reprodução do Flickr arquivo Nacional do Brasil
  • <p>Em seus primeiros anos, o timbre vocal, as letras contundentes e a postura que muitos viam como “difícil” ou “áspera” lhe renderam apelidos como “cantor rancor”. Canções como “Piada Infeliz” e “Erva Rasteira” expressavam essa faceta. </p>

    Em seus primeiros anos, o timbre vocal, as letras contundentes e a postura que muitos viam como “difícil” ou “áspera” lhe renderam apelidos como “cantor rancor”. Canções como “Piada Infeliz” e “Erva Rasteira” expressavam essa faceta.

    Foto: Domínio Público/|Wikimédia Commons
  • <p>Com o avanço do processo de abertura política nos anos finais da ditadura, Gonzaguinha expandiu seu repertório não apenas em termos musicais, mas também de tom, linguagem e alcance. </p>

    Com o avanço do processo de abertura política nos anos finais da ditadura, Gonzaguinha expandiu seu repertório não apenas em termos musicais, mas também de tom, linguagem e alcance.

    Foto: Divulgação
  • <p>Ele compôs canções mais acessíveis, tanto melódica quanto emocionalmente, que dialogavam com o público em temas como amor, esperança e desejo de mudança, incluindo gêneros como samba e bolero.</p>

    Ele compôs canções mais acessíveis, tanto melódica quanto emocionalmente, que dialogavam com o público em temas como amor, esperança e desejo de mudança, incluindo gêneros como samba e bolero.

     Foto: Reprodução do Youtube Canal TV Brasil
  • <p>Sucessos como “Recado”, “Explode Coração” – grande sucesso na voz de Maria Bethânia -, “Sangrando”, “Eu Apenas Queria Que Você Soubesse”, “O Que É, o Que É?”, entre outros, tornaram-se peças centrais de sua discografia. </p>

    Sucessos como “Recado”, “Explode Coração” – grande sucesso na voz de Maria Bethânia -, “Sangrando”, “Eu Apenas Queria Que Você Soubesse”, “O Que É, o Que É?”, entre outros, tornaram-se peças centrais de sua discografia.

    Foto: Reprodução do Instagram @gonzaguinhafc
  • <p>Cantores como Fagner, Maria Bethânia, Elis Regina, Simone, Gal Costa, Zizi Possi, Alcione e Joanna gravaram composições suas, o que ajudou a ampliar seu público e consolidar seu lugar no cânone da música brasileira. </p>

    Cantores como Fagner, Maria Bethânia, Elis Regina, Simone, Gal Costa, Zizi Possi, Alcione e Joanna gravaram composições suas, o que ajudou a ampliar seu público e consolidar seu lugar no cânone da música brasileira.

    Foto: Reprodução do Instagram @encantosnordestinos_
  • <p>A sua busca por liberdade artística se manifestou em 1986 com a criação do selo Moleque, por meio do qual lançou dois discos: “Corações Marginais”, de 1988, e “Luizinho de Gonzagão Gonzaga Gonzaguinha”, de 1990.</p>

    A sua busca por liberdade artística se manifestou em 1986 com a criação do selo Moleque, por meio do qual lançou dois discos: “Corações Marginais”, de 1988, e “Luizinho de Gonzagão Gonzaga Gonzaguinha”, de 1990.

     Foto: Reprodução do Instagram @gonzaguinhafc
  • <p>A discografia de Gonzaguinha se estendeu de 1973 até 1990 com álbuns de estúdio que marcaram cada fase de sua produção. </p>

    A discografia de Gonzaguinha se estendeu de 1973 até 1990 com álbuns de estúdio que marcaram cada fase de sua produção.

    Foto: Reprodução do Youtube Canal TV Brasil
  • <p>Alguns títulos emblemáticos incluem “Plano de Vôo”, “Começaria Tudo Outra Vez”, “Recado”, “Gonzaguinha da Vida”, “De Volta ao Começo”, “Corações Marginais” e “Luizinho de Gonzagão Gonzaga Gonzaguinha”. </p>

    Alguns títulos emblemáticos incluem “Plano de Vôo”, “Começaria Tudo Outra Vez”, “Recado”, “Gonzaguinha da Vida”, “De Volta ao Começo”, “Corações Marginais” e “Luizinho de Gonzagão Gonzaga Gonzaguinha”.

    Foto: Divulgação
  • <p>Na vida pessoal, Gonzaguinha viveu períodos marcantes de afetos e laços familiares complexos. Ele foi casado com Ângela Porto Carneiro, com quem teve dois filhos, Daniel e Fernanda, a cantora Nanan Gonzaga.</p>

    Na vida pessoal, Gonzaguinha viveu períodos marcantes de afetos e laços familiares complexos. Ele foi casado com Ângela Porto Carneiro, com quem teve dois filhos, Daniel e Fernanda, a cantora Nanan Gonzaga.

     Foto: Reprodução do Instagram @luizgonzagarei
  • <p>Gonzaguinha também é pai da cantora e atriz Amora Pêra, nascida da relação com a também cantora e atriz Sandra Pêra – na foto. Sua filha mais nova, Mariana, nasceu da união com Mariana Louise Margarete Martins, a Lelete, com quem viveu em Belo Horizonte nos últimos doze anos de sua vida.</p>

    Gonzaguinha também é pai da cantora e atriz Amora Pêra, nascida da relação com a também cantora e atriz Sandra Pêra – na foto. Sua filha mais nova, Mariana, nasceu da união com Mariana Louise Margarete Martins, a Lelete, com quem viveu em Belo Horizonte nos últimos doze anos de sua vida.

     Foto: Ana Alexandrino/Divulgação
  • <p>Tragicamente, a vida de Gonzaguinha foi interrompida aos 45 anos por um acidente automobilístico em 29 de abril de 1991. Ele estava em uma estrada no sudoeste do Paraná, entre Renascença e Marmeleiro, voltando de um show em Pato Branco, quando seu carro colidiu com uma caminhonete. </p>

    Tragicamente, a vida de Gonzaguinha foi interrompida aos 45 anos por um acidente automobilístico em 29 de abril de 1991. Ele estava em uma estrada no sudoeste do Paraná, entre Renascença e Marmeleiro, voltando de um show em Pato Branco, quando seu carro colidiu com uma caminhonete.

    Foto: Reprodução do Instagram @encantosnordestinos_
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay