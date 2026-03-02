Assine
Fóssil de dinossauro misterioso que pesava menos de 1 kg é encontrado intacto na Argentina

RF
Redação Flipar
  • <p>O material foi encontrado em 2014, na área de La Buitrera, região patagônica famosa por preservar fauna de pequeno porte, como serpentes primitivas e mamíferos exóticos.</p>

     Foto: Panoramio - elgatoboca
  • <p>Análises confirmaram que se tratava de um adulto de quatro anos, pesando menos de um quilo.</p>

     Foto: Reprodução
  • <p>A pesquisa também reavaliou fósseis de coleções na América do Norte e na Europa, indicando que os alvarezsaurídeos surgiram antes do que se pensava, ainda na época do supercontinente Pangeia.</p>

     Foto: Reproduc?a?o/ABS-CBN News
