Fóssil de dinossauro misterioso que pesava menos de 1 kg é encontrado intacto na Argentina
-
O material foi encontrado em 2014, na área de La Buitrera, região patagônica famosa por preservar fauna de pequeno porte, como serpentes primitivas e mamíferos exóticos.Foto: Panoramio - elgatoboca
-
Análises confirmaram que se tratava de um adulto de quatro anos, pesando menos de um quilo.Foto: Reprodução
-
A pesquisa também reavaliou fósseis de coleções na América do Norte e na Europa, indicando que os alvarezsaurídeos surgiram antes do que se pensava, ainda na época do supercontinente Pangeia.Foto: Reproduc?a?o/ABS-CBN News