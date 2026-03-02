Reconhece as bandeiras dos estados do Brasil? Confira cada uma
-
bandeira do Brasil foi criada em 1889 por Raimundo Teixeira Mendes, com desenho de Décio Vilares e colaboração de Miguel Lemos e Manuel Pereira Reis. O retângulo verde representa as florestas, o losango amarelo simboliza as riquezas minerais, e a esfera azul com estrelas reflete o céu do Rio de Janeiro na proclamação da República.Foto: Marcello Sokal por Pexels
-
Além disso, a bandeira tem o lema “Ordem e Progresso”, inspirado no positivismo,Foto: publicdomainvectors.org
uma corrente filosófica criada por Auguste Comte, que valoriza o conhecimento científico como base para o progresso da humanidade. Ele defende a ordem social e o uso da ciência para organizar a sociedade de forma racional.
-
O Brasil tem 26 estados, além do Distrito Federal, onde fica a capital do país. Conheça então as bandeiras de cada unidade fé nossa federação.Foto: - Governo Federal
-
Acre (AC)- Adoção: 22 de dezembro de 1995. Representação: O verde simboliza a esperança, o amarelo as riquezas, e a estrela vermelha (Estrela Altaneira) representa a luta pela independência acreana.Foto:
-
-
Alagoas (AL) Adoção: 23 de setembro de 1963. – Representação: As cores remetem à bandeira do Brasil, com elementos que simbolizam as riquezas naturais e a importância da pesca.Foto:
-
Amapá (AP) – Adoção: 5 de outubro de 1988. -Representação: Representa a geografia e a cultura local, com o azul para o céu, o verde para a floresta e o preto para o luto pelos que lutaram pelo estado.Foto:
-
Amazonas (AM) – Adoção: 14 de janeiro de 1982. Representação: A estrela maior representa Manaus, enquanto as menores simbolizam os municípios, com as cores do Brasil.Foto:
-
-
Bahia (BA) – AdoÃ§Ã£o: 26 de maio de 1889 – RepresentaÃ§Ã£o: Inspirada no movimento revolucionÃ¡rio baiano, combina elementos da RevoluÃ§Ã£o Francesa com traÃ§os da cultura local.Foto:
-
Ceará (CE) – Adoção: 25 de agosto de 1922. Representação: Exibe o brasão do estado sobre um fundo verde e amarelo, simbolizando as riquezas naturais e o progresso.Foto:
-
Distrito Federal (DF) – Adoção: 26 de agosto de 1969. – Representação: O verde representa a vegetação, e a cruz branca com pontas alargadas simboliza o equilíbrio e a convergência.Foto:
-
-
Espírito Santo (ES) – Adoção: 24 de julho de 1947 – Representação: Inspirada na frase “Trabalha e Confia”, com azul, branco e rosa representando a fé e o trabalho.Foto:
-
Goiás (GO) – Adoção: 30 de julho de 1919.Representação: O verde e amarelo remetem ao Brasil, enquanto as estrelas simbolizam a paz e a união do estado.Foto:
-
Maranhão (MA) – Adoção: 6 de dezembro de 1889. Representação: As listras simbolizam os diversos grupos étnicos e o vermelho, a luta pela independência.Foto:
-
-
Mato Grosso (MT) – Adoção: 31 de janeiro de 1890. Representação: O verde representa as florestas, o azul a justiça, o branco a paz, e a estrela a capital Cuiabá.Foto:
-
Mato Grosso do Sul (MS) – Adoção: 1º de janeiro de 1979. Representação: O azul simboliza o céu, o verde a flora, e o branco a paz e a serenidade.Foto:
-
Minas Gerais (MG) – Adoção: 8 de janeiro de 1963. Representação: O triângulo vermelho e a frase em latim remetem à Inconfidência Mineira e à liberdade.Foto: domínio público
-
-
Pará (PA) – Adoção: 16 de novembro de 1889. Representação: A faixa branca simboliza o Rio Amazonas, o vermelho a luta, e a estrela Belém, capital do estado.Foto:
-
Paraíba (PB) – Adoção: 26 de julho de 1965. Representação: O vermelho representa o sangue derramado, e o preto, o luto pela crise política de 1930.Foto:
-
Paraná (PR) – Adoção: 27 de maio de 2002. Representação: O verde representa as matas, o branco a paz, e os ramos simbolizam a produção agrícola.Foto:
-
-
Pernambuco (PE) – Adoção: 23 de fevereiro de 1917. Representação: O arco-íris simboliza a união, o sol o progresso, e a cruz remete à luta dos pernambucanos.Foto:
-
Piauí (PI) – Adoção: 24 de julho de 1922. Representação: O azul e branco remetem à bandeira nacional, e a estrela representa Teresina.Foto: E2m, Giro720 - Wikimédia Commons
-
Rio de Janeiro (RJ) – Adoção: 5 de julho de 1965. Representação: O brasão com o pão-de-açúcar reflete a geografia e a importância histórica do estado.Foto:
-
-
Rio Grande do Norte (RN) -Adoção: 3 de dezembro de 1957. Representação: O coqueiro e o jangadeiro refletem as tradições e a economia local.Foto:
-
Rio Grande do Sul (RS) – Adoção: 5 de janeiro de 1966. Representação: As cores representam o ideal republicano e a luta farroupilha.Foto:
-
RondÃŽnia (RO) – AdoÃ§Ã£o: 31 de dezembro de 1981. RepresentaÃ§Ã£o: O azul simboliza o cÃ©u, o verde as florestas, e a estrela amarela a capital, Porto Velho.Foto:
-
-
Roraima (RR) – Adoção: 14 de junho de 1996. Representação: O branco simboliza a paz, o azul o céu, e o verde e amarelo remetem ao Brasil.Foto:
-
Santa Catarina (SC) – Adoção: 29 de outubro de 1953. Representação: Exibe o brasão sobre um losango, representando as riquezas e o trabalho.Foto:
-
São Paulo (SP) – Adoção: 27 de novembro de 1946 – Representação: As listras representam as raças formadoras do estado e a união com o Brasil.Foto:
-
-
Sergipe (SE) – Adoção: 3 de dezembro de 1952 – Representação: O verde reflete as florestas e o amarelo as riquezas, com estrelas representando os municípios.Foto:
-
Tocantins (TO) – AdoÃ§Ã£o: 17 de novembro de 1989. RepresentaÃ§Ã£o: O azul simboliza o cÃ©u, o amarelo a forÃ§a, e o branco a paz.Foto: