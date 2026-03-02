Assine
overlay
Início Galeria
Notícias

Reconhece as bandeiras dos estados do Brasil? Confira cada uma

RF
Redação Flipar
  • <p>bandeira do Brasil foi criada em 1889 por Raimundo Teixeira Mendes, com desenho de Décio Vilares e colaboração de Miguel Lemos e Manuel Pereira Reis. O retângulo verde representa as florestas, o losango amarelo simboliza as riquezas minerais, e a esfera azul com estrelas reflete o céu do Rio de Janeiro na proclamação da República.</p>

    bandeira do Brasil foi criada em 1889 por Raimundo Teixeira Mendes, com desenho de Décio Vilares e colaboração de Miguel Lemos e Manuel Pereira Reis. O retângulo verde representa as florestas, o losango amarelo simboliza as riquezas minerais, e a esfera azul com estrelas reflete o céu do Rio de Janeiro na proclamação da República.

     Foto: Marcello Sokal por Pexels
  • <p>Além disso, a bandeira tem o lema “Ordem e Progresso”, inspirado no positivismo,<br /> uma corrente filosófica criada por Auguste Comte, que valoriza o conhecimento científico como base para o progresso da humanidade. Ele defende a ordem social e o uso da ciência para organizar a sociedade de forma racional.</p>

    Além disso, a bandeira tem o lema “Ordem e Progresso”, inspirado no positivismo,
    uma corrente filosófica criada por Auguste Comte, que valoriza o conhecimento científico como base para o progresso da humanidade. Ele defende a ordem social e o uso da ciência para organizar a sociedade de forma racional.

     Foto: publicdomainvectors.org
  • <p>O Brasil tem 26 estados, além do Distrito Federal, onde fica a capital do país. Conheça então as bandeiras de cada unidade fé nossa federação. </p>

    O Brasil tem 26 estados, além do Distrito Federal, onde fica a capital do país. Conheça então as bandeiras de cada unidade fé nossa federação.

    Foto: - Governo Federal
  • <p>Acre (AC)- Adoção: 22 de dezembro de 1995. Representação: O verde simboliza a esperança, o amarelo as riquezas, e a estrela vermelha (Estrela Altaneira) representa a luta pela independência acreana.</p>

    Acre (AC)- Adoção: 22 de dezembro de 1995. Representação: O verde simboliza a esperança, o amarelo as riquezas, e a estrela vermelha (Estrela Altaneira) representa a luta pela independência acreana.

     Foto:
  • <p>Alagoas (AL) Adoção: 23 de setembro de 1963. – Representação: As cores remetem à bandeira do Brasil, com elementos que simbolizam as riquezas naturais e a importância da pesca.</p>

    Alagoas (AL) Adoção: 23 de setembro de 1963. – Representação: As cores remetem à bandeira do Brasil, com elementos que simbolizam as riquezas naturais e a importância da pesca.

     Foto:
  • <p>Amapá (AP) – Adoção: 5 de outubro de 1988. -Representação: Representa a geografia e a cultura local, com o azul para o céu, o verde para a floresta e o preto para o luto pelos que lutaram pelo estado.</p>

    Amapá (AP) – Adoção: 5 de outubro de 1988. -Representação: Representa a geografia e a cultura local, com o azul para o céu, o verde para a floresta e o preto para o luto pelos que lutaram pelo estado.

     Foto:
  • <p>Amazonas (AM) – Adoção: 14 de janeiro de 1982. Representação: A estrela maior representa Manaus, enquanto as menores simbolizam os municípios, com as cores do Brasil.</p>

    Amazonas (AM) – Adoção: 14 de janeiro de 1982. Representação: A estrela maior representa Manaus, enquanto as menores simbolizam os municípios, com as cores do Brasil.

     Foto:
  • <p>Bahia (BA) – AdoÃ§Ã£o: 26 de maio de 1889 – RepresentaÃ§Ã£o: Inspirada no movimento revolucionÃ¡rio baiano, combina elementos da RevoluÃ§Ã£o Francesa com traÃ§os da cultura local.</p>

    Bahia (BA) – AdoÃ§Ã£o: 26 de maio de 1889 – RepresentaÃ§Ã£o: Inspirada no movimento revolucionÃ¡rio baiano, combina elementos da RevoluÃ§Ã£o Francesa com traÃ§os da cultura local.

     Foto:
  • <p>Ceará (CE) – Adoção: 25 de agosto de 1922. Representação: Exibe o brasão do estado sobre um fundo verde e amarelo, simbolizando as riquezas naturais e o progresso.</p>

    Ceará (CE) – Adoção: 25 de agosto de 1922. Representação: Exibe o brasão do estado sobre um fundo verde e amarelo, simbolizando as riquezas naturais e o progresso.

     Foto:
  • <p>Distrito Federal (DF) – Adoção: 26 de agosto de 1969. – Representação: O verde representa a vegetação, e a cruz branca com pontas alargadas simboliza o equilíbrio e a convergência.</p>

    Distrito Federal (DF) – Adoção: 26 de agosto de 1969. – Representação: O verde representa a vegetação, e a cruz branca com pontas alargadas simboliza o equilíbrio e a convergência.

     Foto:
  • <p>Espírito Santo (ES) – Adoção: 24 de julho de 1947 – Representação: Inspirada na frase “Trabalha e Confia”, com azul, branco e rosa representando a fé e o trabalho.</p>

    Espírito Santo (ES) – Adoção: 24 de julho de 1947 – Representação: Inspirada na frase “Trabalha e Confia”, com azul, branco e rosa representando a fé e o trabalho.

     Foto:
  • <p>Goiás (GO) – Adoção: 30 de julho de 1919.Representação: O verde e amarelo remetem ao Brasil, enquanto as estrelas simbolizam a paz e a união do estado.</p>

    Goiás (GO) – Adoção: 30 de julho de 1919.Representação: O verde e amarelo remetem ao Brasil, enquanto as estrelas simbolizam a paz e a união do estado.

     Foto:
  • <p>Maranhão (MA) – Adoção: 6 de dezembro de 1889. Representação: As listras simbolizam os diversos grupos étnicos e o vermelho, a luta pela independência.</p>

    Maranhão (MA) – Adoção: 6 de dezembro de 1889. Representação: As listras simbolizam os diversos grupos étnicos e o vermelho, a luta pela independência.

     Foto:
  • <p>Mato Grosso (MT) – Adoção: 31 de janeiro de 1890. Representação: O verde representa as florestas, o azul a justiça, o branco a paz, e a estrela a capital Cuiabá.</p>

    Mato Grosso (MT) – Adoção: 31 de janeiro de 1890. Representação: O verde representa as florestas, o azul a justiça, o branco a paz, e a estrela a capital Cuiabá.

     Foto:
  • <p>Mato Grosso do Sul (MS) – Adoção: 1º de janeiro de 1979. Representação: O azul simboliza o céu, o verde a flora, e o branco a paz e a serenidade.</p>

    Mato Grosso do Sul (MS) – Adoção: 1º de janeiro de 1979. Representação: O azul simboliza o céu, o verde a flora, e o branco a paz e a serenidade.

     Foto:
  • <p>Minas Gerais (MG) – Adoção: 8 de janeiro de 1963. Representação: O triângulo vermelho e a frase em latim remetem à Inconfidência Mineira e à liberdade.</p>

    Minas Gerais (MG) – Adoção: 8 de janeiro de 1963. Representação: O triângulo vermelho e a frase em latim remetem à Inconfidência Mineira e à liberdade.

     Foto: domínio público
  • <p>Pará (PA) – Adoção: 16 de novembro de 1889. Representação: A faixa branca simboliza o Rio Amazonas, o vermelho a luta, e a estrela Belém, capital do estado.</p>

    Pará (PA) – Adoção: 16 de novembro de 1889. Representação: A faixa branca simboliza o Rio Amazonas, o vermelho a luta, e a estrela Belém, capital do estado.

     Foto:
  • <p>Paraíba (PB) – Adoção: 26 de julho de 1965. Representação: O vermelho representa o sangue derramado, e o preto, o luto pela crise política de 1930.</p>

    Paraíba (PB) – Adoção: 26 de julho de 1965. Representação: O vermelho representa o sangue derramado, e o preto, o luto pela crise política de 1930.

     Foto:
  • <p>Paraná (PR) – Adoção: 27 de maio de 2002. Representação: O verde representa as matas, o branco a paz, e os ramos simbolizam a produção agrícola.</p>

    Paraná (PR) – Adoção: 27 de maio de 2002. Representação: O verde representa as matas, o branco a paz, e os ramos simbolizam a produção agrícola.

     Foto:
  • <p>Pernambuco (PE) – Adoção: 23 de fevereiro de 1917. Representação: O arco-íris simboliza a união, o sol o progresso, e a cruz remete à luta dos pernambucanos.</p>

    Pernambuco (PE) – Adoção: 23 de fevereiro de 1917. Representação: O arco-íris simboliza a união, o sol o progresso, e a cruz remete à luta dos pernambucanos.

     Foto:
  • <p>Piauí (PI) – Adoção: 24 de julho de 1922. Representação: O azul e branco remetem à bandeira nacional, e a estrela representa Teresina.</p>

    Piauí (PI) – Adoção: 24 de julho de 1922. Representação: O azul e branco remetem à bandeira nacional, e a estrela representa Teresina.

     Foto: E2m, Giro720 - Wikimédia Commons
  • <p>Rio de Janeiro (RJ) – Adoção: 5 de julho de 1965. Representação: O brasão com o pão-de-açúcar reflete a geografia e a importância histórica do estado.</p>

    Rio de Janeiro (RJ) – Adoção: 5 de julho de 1965. Representação: O brasão com o pão-de-açúcar reflete a geografia e a importância histórica do estado.

     Foto:
  • <p>Rio Grande do Norte (RN) -Adoção: 3 de dezembro de 1957. Representação: O coqueiro e o jangadeiro refletem as tradições e a economia local.</p>

    Rio Grande do Norte (RN) -Adoção: 3 de dezembro de 1957. Representação: O coqueiro e o jangadeiro refletem as tradições e a economia local.

     Foto:
  • <p>Rio Grande do Sul (RS) – Adoção: 5 de janeiro de 1966. Representação: As cores representam o ideal republicano e a luta farroupilha.</p>

    Rio Grande do Sul (RS) – Adoção: 5 de janeiro de 1966. Representação: As cores representam o ideal republicano e a luta farroupilha.

     Foto:
  • <p>RondÃŽnia (RO) – AdoÃ§Ã£o: 31 de dezembro de 1981. RepresentaÃ§Ã£o: O azul simboliza o cÃ©u, o verde as florestas, e a estrela amarela a capital, Porto Velho.</p>

    RondÃŽnia (RO) – AdoÃ§Ã£o: 31 de dezembro de 1981. RepresentaÃ§Ã£o: O azul simboliza o cÃ©u, o verde as florestas, e a estrela amarela a capital, Porto Velho.

     Foto:
  • <p>Roraima (RR) – Adoção: 14 de junho de 1996. Representação: O branco simboliza a paz, o azul o céu, e o verde e amarelo remetem ao Brasil.</p>

    Roraima (RR) – Adoção: 14 de junho de 1996. Representação: O branco simboliza a paz, o azul o céu, e o verde e amarelo remetem ao Brasil.

     Foto:
  • <p>Santa Catarina (SC) – Adoção: 29 de outubro de 1953. Representação: Exibe o brasão sobre um losango, representando as riquezas e o trabalho.</p>

    Santa Catarina (SC) – Adoção: 29 de outubro de 1953. Representação: Exibe o brasão sobre um losango, representando as riquezas e o trabalho.

     Foto:
  • <p>São Paulo (SP) – Adoção: 27 de novembro de 1946 – Representação: As listras representam as raças formadoras do estado e a união com o Brasil.</p>

    São Paulo (SP) – Adoção: 27 de novembro de 1946 – Representação: As listras representam as raças formadoras do estado e a união com o Brasil.

     Foto:
  • <p>Sergipe (SE) – Adoção: 3 de dezembro de 1952 – Representação: O verde reflete as florestas e o amarelo as riquezas, com estrelas representando os municípios.</p>

    Sergipe (SE) – Adoção: 3 de dezembro de 1952 – Representação: O verde reflete as florestas e o amarelo as riquezas, com estrelas representando os municípios.

     Foto:
  • <p>Tocantins (TO) – AdoÃ§Ã£o: 17 de novembro de 1989. RepresentaÃ§Ã£o: O azul simboliza o cÃ©u, o amarelo a forÃ§a, e o branco a paz.</p>

    Tocantins (TO) – AdoÃ§Ã£o: 17 de novembro de 1989. RepresentaÃ§Ã£o: O azul simboliza o cÃ©u, o amarelo a forÃ§a, e o branco a paz.

     Foto:
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay