Irã já foi Pérsia: veja países que já tiveram outros nomes

A mudança foi solicitada em 1935 pelo xá Reza Pahlavi, que buscava reforçar a identidade nacional e valorizar o nome usado pelos próprios habitantes do país. “Irã” deriva de “terra dos arianos” e remete às origens históricas e culturais do povo iraniano. A adoção do novo nome também fazia parte de um projeto de modernização e afirmação política no cenário internacional.