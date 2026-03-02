Assine
Área abandonada vira shopping e ganha nome de Jardim do Céu

Redação Flipar
    O “Sky Garden”, como é chamado, foi projetado pelo arquiteto britânico Thomas Heatherwick.

    Foto: Reproduc?a?o/YouTube
    De nome oficial Tian’an Qianshu Shopping Mall, a estrutura tem 300 mil m² de área construída e foi concebida como uma espécie de colina artificial.

    Foto: Reproduc?a?o/YouTube
    O lugar é coberto por mais de mil árvores e 250 mil plantas de dezenas de espécies.

     Foto: Reproduc?a?o/YouTube
    O projeto impressiona por ter conseguido transformar um antigo distrito industrial em uma “montanha viva”.

     Foto: Reproduc?a?o/YouTube
    A vegetação cresce em centenas de colunas que funcionam como vasos gigantes, com sistemas internos de irrigação e drenagem.

    Foto: Reproduc?a?o/YouTube
    Esse sistema faz com que a fachada atue como um sistema ecolÃ³gico ativo, filtrando ar, reduzindo calor, diminuindo ruÃ­dos e ajudando a absorver carbono.

     Foto: Reproduc?a?o/YouTube
    O complexo tem jardins suspensos, terraços panorâmicos e passarelas verdes, criando uma experiência sensorial para os visitantes.

     Foto: Reproduc?a?o/YouTube
    Internamente, o local funciona como shopping, com mais de 90 lojas, 63 restaurantes e amplos espaços de convivência.

    Foto: Reproduc?a?o/YouTube
    A proposta nasceu da revitalização do antigo distrito industrial às margens do Rio Suzhou Creek.

    Foto: Reproduc?a?o/YouTube
    Com a construção do edifício, uma área que antes ficava abandonada se tornou um novo polo de cultura, lazer e comércio.

     Foto: Reproduc?a?o/YouTube
    O projeto se tornou símbolo de regeneração urbana, incorporando o verde ao lado mais “caótico” de uma grande cidade.

    Foto: Reproduc?a?o/YouTube
    Uma segunda fase, que já em estágio de desenvolvimento, prevê a construção de um hotel com 19 andares, escritórios e até residências!

     Foto: Reproduc?a?o/YouTube
    Nascido em Londres em 1970, Thomas Heatherwick é um dos arquitetos e designers contemporâneos mais influentes do mundo na atualidade.

    Foto: Reprodução/YouTube
    Ele ficou amplamente reconhecido por seu uso inovador da engenharia e materiais em projetos que transcendem as categorias tradicionais de design e arquitetura.

     Foto: Wikimedia Commons/Andrewrabbott
    O britânico ganhou fama por seu desejo de desafiar a arquitetura genérica que ele mesmo chama de “epidemia de tédio”.

     Foto: Reproduc?a?o
    Além do “Sky Garden”, ele também é conhecido por outros projetos ousados, como o “The Vessel”, estrutura em forma de colmeia com mais de 150 lances de escadas em Nova York.

     Foto: Wikimedia Commons/Epicgenius
    Heatherwick também projetou o prédio da Escola de Design da Nanyang, em Singapura, a Little Island, no Rio Hudson, e o design do novo ônibus de dois andares New Routemaster, em Londres.

    Foto: Wikimedia Commons/Supanut Arunoprayote
