A origem do batom que enfrentou séculos de julgamentos
A história do batom é milenar e repleta de simbolismo, pois reflete poder, status, rebeldia e liberdade, além de sua utilidade estética e de cuidado labial. Seu nome deriva do francês bâton, que significa “bastão”, em referência ao seu formato.Foto: pixabay
Os primeiros registros de pigmentação labial vêm de dois locais distintos: Mesopotâmia e Egito Antigo. Assim, no Oriente Médio, mulheres moíavam pedras preciosas para colorir os lábios.Foto: Imagem de lauravalentini por Pixabay
No Egito, homens e mulheres de classes altas usavam pigmentos labiais, como a substância púrpura de Tiro, para denotar status social.Foto: imagem de Qijin por Pixabay
Desse modo, a prática de colorir os lábios passou a ter conotações sociais distintas, dependendo da região onde eram utilizadas. Na Grécia, o batom era associado a cortesãs, enquanto em Roma, era usado para diferenciar as classes sociais.Foto: Imagem de Maria por Pixabay
Na Era Vitoriana, o batom era visto como vulgar e imoral, restrito a atrizes e cortesãs. Apenas em 1884, este objeto, em formato de bastão, começou a ser vendido em Paris.Foto: Imagem de MacMonkey por Pixabay
A partir do século XX, o batom se tornou um símbolo de empoderamento feminino. As sufragistas em Nova York, em 1912, adotaram o batom vermelho como símbolo de rebelião e luta pelo voto feminino.Foto: Imagem de Karolina Grabowska por Pixabay
O cinema popularizou o uso do batom como item de moda. Atrizes como Marilyn Monroe e Elizabeth Taylor contribuíram para consolidá-lo como um ícone de beleza e feminilidade.Foto: Imagem de Steve Jang por Pixabay
Na Segunda Guerra Mundial, o batom vermelho se tornou um símbolo de resistência contra o nazismo, pois Hitler desaprovava o uso de maquiagem.Foto: Reprodução/Intl Spy Museum
O batom vermelho foi transformado em um símbolo de coragem, patriotismo e desafio. As mulheres que trabalhavam em fábricas, no front ou nas ruas usavam batom vermelho como um ato de rebeliãoFoto: Imagem de Blanka Marková por Pixabay
A utilidade do batom vai muito além da estética, carregando significados diversos ao longo da história. Em tempos de crise, ele funciona como um luxo acessível que eleva a moral e a autoestima.Foto: Imagem de Adina Voicu por Pixabay
É, portanto, uma forma de expressão da individualidade e personalidade. Além disso, o formato do batom pode indicar determinados traços e momentos, como se a pessoa fosse mais organizada ou mais reservada.Foto: Th?o Tr?n Th? Thanh/Pixabay
Em diferentes épocas, o batom foi associado à sedução, o que historicamente resultou em sua proibição por instituições que o viam como uma ameaça moral.Foto: Imagem de Photostock Editor por Pixabay
A maioria dos batons modernos contém ingredientes como cera, óleos e silicones, que criam uma camada protetora contra o ressecamento e agentes externos.Foto: Imagem de camillaperrucci por Pixabay
Em 1915, o batom passou a ser vendido em cilindros metálicos que foram inventados por Maurice Levy. As mulheres tinham de deslizar uma alavanca pequena na parte lateral do tubo com a ponta dos seus dedos para deslocar o objeto.Foto: Imagem de Ildigo por Pixabay
O primeiro tubo giratório foi patenteado por James Bruce Mason Jr, em 1923, em Nashville, Tennessee. Dessa forma, como as mulheres começaram a usar batom para fotografias, essa arte ajudou este objeto a ser aceitável entre as mulheres.Foto: Imagem de Clamy Cosmetics por Pixabay
A mídia e a publicidade passaram a associar o batom ao glamour, sensualidade e autoconfiança, consolidando-o como um item essencial na rotina de beleza feminina.Foto: Imagem de Romina BM por Pixabay
A indústria cosmética floresceu, com o surgimento de inúmeras marcas e a introdução de uma vasta gama de cores, texturas, como cremoso, matte, cintilante, e acabamentos, atendendo aos diferentes gostos e tendências de cada década.Foto: Divulgação