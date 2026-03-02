Filha de Carlos Augusto Strazzer homenageia o pai 33 anos após morte do ator

“Às vezes me pego pensando como seria sua valsa na festa de 15 anos da Mari (neta) ou o seu discurso no aniversário de 100 anos da sua mãe. E depois lembro que a barreira que nos separa é imaginária, que seu amor segue vivo e que você estará para sempre no brilho dos meus olhos e no pulsar do meu coração! Te Amo, Pai!”, concluiu ela.