Eternidade: Franco Nero recebe estrela na Calçada da Fama de Hollywood

Redação Flipar
    A homenagem foi concedida pela Câmara de Comércio de Hollywood durante a 11ª edição do festival “Filming Italy – Los Angeles”, realizada em 12 de fevereiro de 2026. 

     Foto: Reprodução Youtube
    Ao comentar a honraria, declarou: “Quando cheguei a Hollywood, há 60 anos, caminhei por esta calçada e sonhei: quem sabe um dia meu nome estará entre os grandes do cinema. E esse dia chegou”.

     Foto: Reprodução Youtube
    O ator já tinha recebido uma estrela no Italian Walk of Fame, em Toronto, Canadá em 2011.

     Foto: Reprodução Youtube
    Franco Nero, nome artístico de Francesco Clemente Giuseppe Sparanero, nasceu em 23 de novembro de 1941, em San Prospero, na província de Parma, Itália, conta com mais de 60 anos de carreira e 200 filmes gravados na Europa e nos Estados Unidos.

     Foto: Reprodução Facebook
    Sua estreia no cinema ocorreu em 1962, com uma pequena participação em “Pelle viva”. 

     Foto: Reprodução Youtube
    Seu primeiro papel principal foi no faroeste italiano “Django”, em 1966, filme que lhe garantiu projeção internacional e abriu portas em Hollywood.

     Foto: Divulgação / Rialto Pictures / Blue Underground
    Em 1970, interpretou Horacio em “Tristana, Uma Paixão Mórbida”, filme dirigido por Luis Buñuel indicado ao Oscar na categoria de melhor filme estrangeiro.

     Foto: Divulgação
    Em 2012, fez participação especial em “Django Livre”, produção vencedora de dois Oscars, em referência ao personagem que interpretou em 1966.

     Foto: Divulgação
    Outros créditos de sua filmografia são “O Dia do Juízo Final”, “Duro de Matar 2”, “Z: A Cidade Perdida”, “John Wick: Um Novo Dia para Matar”, “O Exorcista do Papa”, entre muitos outros.

     Foto: Divulgação
    Vale destacar que, em 1967, quando interpretou Lancelot no filme “Camelot”, conheceu durante as filmagens a atriz Vanessa Redgrave, com quem manteve um relacionamento por alguns anos, até a separação. 

     Foto: Divulgação
    Após um longo período separados, durante o qual tiveram outros relacionamentos, reataram e se casaram em de dezembro de 2006.

     Foto: Divulgação
    O casal tem um filho, Carlo Gabriel Nero, nascido em 1969, que é roteirista e diretor. 

     Foto: Wikimedia Commons / Alan Light
    Além de “Camelot”, ambos contracenaram em “Um Lugar Tranquilo no Campo”, de 1968, “Os Desajustados do Amor”, de 1970, “La Vacanza”, de 1971, “Cartas para Julieta”, de 2010, e “The Estate”, de 2025, dirigido pelo filho dos dois, Carlo.

     Foto: Divulgação
    Franco Nero também é pai de Frank Sparanero, nascido em 1983, filho de Danica Pevec. 

     Foto: Reprodução Youtube
    Além disso, é padrasto das atrizes Natasha Richardson e Joely Richardson, filhas de Vanessa Redgrave. 

     Foto: Reprodução Youtube
    Em 1994, acompanhou Natasha Richardson ao altar em seu casamento com o ator Liam Neeson. A atriz morreu em 2009, aos 45 anos, em decorrência de hemorragia cerebral provocada por traumatismo craniano após um acidente de esqui no Canadá.

     Foto: Divulgação
