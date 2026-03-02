Assine
overlay
Início Galeria
Artes

“Alice no País das Maravilhas”: o legado da obra de Lewis Carroll

RF
Redação Flipar
  • <p><span style=Lewis Carroll era o pseudônimo de Charles Lutwidge Dodgson, um matemático britânico nascido em 27 de janeiro de 1832, em Daresbury, Inglaterra, que passou a maior parte de sua vida como professor na Christ Church, na Universidade de Oxford.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Lewis-Carroll-Domino-Publico.jpg?20260302083129" width="1114" height="626">

    Lewis Carroll era o pseudônimo de Charles Lutwidge Dodgson, um matemático britânico nascido em 27 de janeiro de 1832, em Daresbury, Inglaterra, que passou a maior parte de sua vida como professor na Christ Church, na Universidade de Oxford.

     Foto: Wikimedia Commons / Domínio Público
  • <div class=
    Foto: Wikimedia Commons / Domínio Público
  • <p><span style=O manuscrito original recebeu o título “Alice’s Adventures Under Ground” e foi feito para que Alice Liddell tivesse a história por escrito.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Alice-Manuscrito-Adventures-Under-Ground.jpg?20260302083128" width="1114" height="626">

    O manuscrito original recebeu o título “Alice’s Adventures Under Ground” e foi feito para que Alice Liddell tivesse a história por escrito.

     Foto: Wikimedia Commons / Domínio Público
  • <p><span style=Depois, ele decidiu publicar a história e, em 4 de julho de 1865, três anos após o passeio que originou a narrativa, o livro revisado foi publicado com ilustrações de John Tenniel.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Alice-no-Pais-das-Maravilhas-Primeira-Edicao-Dominio-Publico.jpg?20260302083130" width="1114" height="626">

    Depois, ele decidiu publicar a história e, em 4 de julho de 1865, três anos após o passeio que originou a narrativa, o livro revisado foi publicado com ilustrações de John Tenniel.

     Foto: Wikimedia Commons / Domínio Público
  • <p><span style=A primeira tiragem, composta por dois mil exemplares, foi retirada de circulação após reclamações de Tenniel sobre a qualidade da impressão e uma nova edição foi publicada em 1866.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Alice-no-Pais-das-Maravilhas-Pagina-Titulo-Dominio-Publico.jpg?20260302083131" width="1114" height="626">

    A primeira tiragem, composta por dois mil exemplares, foi retirada de circulação após reclamações de Tenniel sobre a qualidade da impressão e uma nova edição foi publicada em 1866.

     Foto: Wikimedia Commons / Domínio Público
  • <p><span style=Essa segunda tiragem rapidamente se esgotou, e registros indicam que a obra foi lida por figuras como Oscar Wilde e a rainha Vitória.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2022/10/Oscar-Wilde-arte-Reproducao-Instagram-1-e1770656476640.png?20260302083143" width="1114" height="626">

    Essa segunda tiragem rapidamente se esgotou, e registros indicam que a obra foi lida por figuras como Oscar Wilde e a rainha Vitória.

     Foto: Reprodução/Instagram
  • <p><span style=A narrativa acompanha Alice, que segue um coelho branco de colete e relógio, cai em uma toca e entra em um mundo fantástico. Nesse ambiente, encontra criaturas peculiares que falam e se comportam como humanos, além de enfrentar situações que desafiam a lógica.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Ilustracao-por-John-Tanniel-Alice-Alice-no-Pais-das-Maravilhas.jpg?20260302083132" width="1114" height="626">

    A narrativa acompanha Alice, que segue um coelho branco de colete e relógio, cai em uma toca e entra em um mundo fantástico. Nesse ambiente, encontra criaturas peculiares que falam e se comportam como humanos, além de enfrentar situações que desafiam a lógica.

     Foto: Wikimedia Commons / Domínio Público
  • <p><span style=Entre os personagens mais conhecidos estão o Coelho Branco, o Chapeleiro Maluco, a Rainha de Copas, a Rainha Branca, e o Gato de Cheshire. Esses personagens desempenham papéis centrais no desenvolvimento da trama.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Ilustracao-por-John-Tanniel-Coelho-Branco-Alice-no-Pais-das-Maravilhas.jpg?20260302083131" width="1114" height="626">

    Entre os personagens mais conhecidos estão o Coelho Branco, o Chapeleiro Maluco, a Rainha de Copas, a Rainha Branca, e o Gato de Cheshire. Esses personagens desempenham papéis centrais no desenvolvimento da trama.

     Foto: Wikimedia Commons / Domínio Público
  • <p><span style=Em 1871, Carroll publicou a continuação intitulada “Alice Através do Espelho e O Que Ela Encontrou Por Lá”. A obra ampliou o universo ficcional e, embora tenha narrativa própria, complementou o primeiro livro em temas e estrutura.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Ilustracao-por-John-Tenniel-Atraves-do-Espelho.jpg?20260302083132" width="1114" height="626">

    Em 1871, Carroll publicou a continuação intitulada “Alice Através do Espelho e O Que Ela Encontrou Por Lá”. A obra ampliou o universo ficcional e, embora tenha narrativa própria, complementou o primeiro livro em temas e estrutura.

     Foto: Wikimedia Commons / Domínio Público
  • <p><span style=Durante a vida do autor, as vendas alcançaram cerca de 180 mil exemplares e, com o passar do tempo, foi traduzida para mais de 125 idiomas e ultrapassou 100 edições na língua inglesa.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Captura-de-tela-2026-02-20-215650.jpg?20260302083134" width="1114" height="626">

    Durante a vida do autor, as vendas alcançaram cerca de 180 mil exemplares e, com o passar do tempo, foi traduzida para mais de 125 idiomas e ultrapassou 100 edições na língua inglesa.

     Foto: Wikimedia Commons / Domínio Público
  • <p><span style=“Alice no País das Maravilhas” também recebeu diversas adaptações para teatro, televisão e cinema. A primeira adaptação cinematográfica ocorreu em 1903, um filme mudo dirigido por Cecil Hepworth e Percy Stow.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Alice-nos-Pais-das-Maravilhas-1903.jpg?20260302083148" width="1114" height="626">

    “Alice no País das Maravilhas” também recebeu diversas adaptações para teatro, televisão e cinema. A primeira adaptação cinematográfica ocorreu em 1903, um filme mudo dirigido por Cecil Hepworth e Percy Stow.

     Foto: Divulgação
  • <p><span style=A primeira adaptação com som foi dirigida por Bud Pollard em 1931.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Ruth-Gilbert-Alice-in-Wonderland-1931.jpg?20260302083139" width="1114" height="626">

    A primeira adaptação com som foi dirigida por Bud Pollard em 1931.

     Foto: Divulgação
  • <p><span style=Entre as adaptações mais conhecidas está a animação “Alice no País das Maravilhas”, lançada em 1951 pelo estúdio Walt Disney;

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2022/03/cena-importante-alice-18.jpg?20260302083133" width="1114" height="626">

    Entre as adaptações mais conhecidas está a animação “Alice no País das Maravilhas”, lançada em 1951 pelo estúdio Walt Disney;

     Foto: Reprodução/ Alice no País das Maravilhas
  • <p><span style=E o filme “Alice no País das Maravilhas”, dirigido por Tim Burton em 2010, com Johnny Depp no papel do Chapeleiro e Mia Wasikowska como Alice, que contou com uma continuação lançada em 2016, “Alice Através do Espelho”.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2025/09/Helena-Bonham-Carter-em-Alice-no-Pais-das-Maravilhas.jpg?20260302083139" width="1114" height="626">

    E o filme “Alice no País das Maravilhas”, dirigido por Tim Burton em 2010, com Johnny Depp no papel do Chapeleiro e Mia Wasikowska como Alice, que contou com uma continuação lançada em 2016, “Alice Através do Espelho”.

     Foto: Divulgação
  • <p><span style=A obra também inspirou produções televisivas, como a série “Era Uma Vez no País das Maravilhas”, derivada do universo de “Era Uma vez”, série que adaptava contos da Disney.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Captura-de-tela-2026-02-20-215128.jpg?20260302083137" width="1114" height="626">

    A obra também inspirou produções televisivas, como a série “Era Uma Vez no País das Maravilhas”, derivada do universo de “Era Uma vez”, série que adaptava contos da Disney.

     Foto: Divulgação
  • <p><span style=Até hoje, “Alice no País das Maravilhas” segue como um dos livros mais adaptados da literatura inglesa e continua objeto de estudo em instituições acadêmicas, além de integrar diversas listas de leitura escolar em vários países.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2024/03/Coelho-branco-Alice-no-Pais-das-Maravilhas.jpg?20260302083150" width="1114" height="626">

    Até hoje, “Alice no País das Maravilhas” segue como um dos livros mais adaptados da literatura inglesa e continua objeto de estudo em instituições acadêmicas, além de integrar diversas listas de leitura escolar em vários países.

     Foto: reprodução
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay