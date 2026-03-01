Assine
Peixe-vampiro: grutas abrigam espécie que morre sob sol

Redação Flipar
    A descoberta deste peixe foi feita por pesquisadores que trabalham no Instituto de Tecnologia de Karlsruhe, que tem sede na Alemanha.

     Foto: Facebook CGTN Africa
    Segundo estudo publicado pela revista científica ‘Current Biology’, ao examinar a espécie nomeada como ‘Phreatichthys andruzzii’, os estudiosos identificaram um comportamento inusitado: o animal morre ao ser exposto à luz do sol.

    Foto: Andrea Margutti, University of Ferrara Itália
    Daí o apelido de peixe-vampiro, já que, na lenda sobrenatural, os vampiros não suportam a luz. Só saem à noite.

    Foto: Reprodução do site Savinarte
    Inclusive, as ovas que foram expostas à luz em testes nos aquários resultaram em peixes que morreram rapidamente.

    Foto: Hectonichus - Wikimédia Commons
    Além da aversão à luz, os vampiros se caracterizam por sugar o sangue das vítimas. E também por este motivo (entre outros), alguns animais levam a alcunha de vampiro. Veja casos curiosos:

    Foto: Imagem de Sabine Kroschel por Pixabay
    O Tentilhão Vampiro é um pássaro que habita as Ilhas Wolf, no arquipélago de Galápagos, no Oceano Pacífico. O animal se diferencia dos outros pássaros pela sua alimentação. Ele gosta de sangue.

    Foto: Reprodução do Twitter @AsombroVerde
    Ele ataca suas presas, inclusive pássaros maiores, ao saltar em suas costas, abrindo um buraco com o bico para beber o sangue. Incrivelmente, os animais atacados não esboçam reação. De acordo com cientistas, a teoria é que eles acreditam que o tentilhão esteja somente em busca de piolhos.

    Foto: Reprodução/Canal no Youtube Greg's Galapagos
    O ‘Inseto Assassino’ é uma espécie de percevejo que vive em florestas tropicais. Sua alimentação é bem variada: abelhas, aranhas, formigas.

    Foto: Reprodução do Twitter @ElfaDosInsetos
    Natural da Malásia, o inseto assassino injeta na presa enzimas capazes de dissolver os seus tecidos. Com isso, ele suga esse caldo. O inseto também é capaz de carregar várias presas ao mesmo tempo.

    Foto: Orionmystery - Wikimédia Commons
    O Sapo Vampiro Voador vive nas florestas do Vietnã, um dos locais mais úmidos do mundo. Em 2010, a bióloga Jodi Rowley descobriu a espécie e se surpreendeu ao examinar o girino e ver que ele tinha dentes semelhantes aos de vampiros.

     Foto: Reprodução Twitter @jodirowley
    No entanto, em vez de beber sangue, ele se alimenta dos ovos colocados pela sua própria mãe nos buracos das árvores. Ou seja, impede o nascimento dos ‘irmãos’.

    Foto: Divulgação
    A Aranha Saltadora do Quênia é fanática por sangue humano, mas não possui presas para conseguir sugá-lo diretamente da pele das pessoas. Assim, são consideradas vampiras ‘indiretas’ porque se alimentam de mosquitos que atacam humanos.

     Foto: Kevincollins123 - Wikimédia Commons
    O piolho comedor de lÃ­ngua Ã© uma espÃ©cie de parasita marinho que se aloja nos peixes, atravÃ©s de suas guelras, pois tem como alvo sua lÃ­ngua para depois consumir o seu sangue.

     Foto: Marco Vinci - WikimÃ©dia Commons
    As Calyptra são mariposas encontradas na Sibéria e possuem uma língua repleta de espinhos. Elas bebem sangue de vertebrados e até mesmo de humanos. Algumas espécies que residem na Ásia têm como alvo animais ainda maiores como, por exemplo, os elefantes.

     Foto: Dumi - Wikimedia Commons
    A bactéria Micavibrio aeruginosavorus recebe a alcunha de menor vampiro do mundo, mas é um título positivo. Isso porque ela se alimenta de outras bactérias.

    Foto: Reprodução da The University of Medicine and Dentistry of New Jersey
    Sua presa favorita é a Pseudonoma aeruginosa, responsável por infecções pulmonares em pacientes com fibrose cística, doença que causa transtorno hereditário com risco de vida por danificar os pulmões e o sistema digestivo. Por isso, cientistas batizaram esse pequeno vampiro de ‘antibiótico vivo’.

