Enrolam a língua: Cidades de difícil pronúncia para estrangeiros

Redação Flipar
  • <p>Os pesquisadores usaram dados do Forvo, um dicionário digital de pronúncias. </p>

    Foto: Site Logopédia
  • <p>Quem tem dúvidas sobre como dizer uma palavra pode recorrer ao Forvo para conhecer a pronúncia correta. </p>

    Foto: Luisella Planeta LOVE PEACE/Pixabay
  • <p>O Rio foi a megalópole (com mais de 100 mil habitantes) que exigiu maior número de cliques por parte dos usuários. </p>

    Foto: Mike Swigunski Unsplash
  • <p>Foram 7 milhões de ‘plays’. Muita gente repetia e repetia de novo o clique para verificar certinho como dizer Rio de Janeiro.</p>

     Foto: Imagem de Natalie White por Pixabay
  • <p>Veja agora outras cidades grandes que completam a lista das 10 mais buscadas para verificação de pronúncia.</p>

     Foto: Tomaz Silva/Agencia Brasil
  • <p>Dublin – Capital da Irlanda </p>

    Foto: ronan darby/Pixabay
  • <p>Londres – Capital da Inglaterra </p>

    Foto: David Mark por Pixabay
  • <p>Edimburgo – Capital da EscÃ³cia </p>

    Foto: Cameron Gibson Unsplash
  • <p>Buenos Aires – Capital da Argentina </p>

    Foto: Youtube/ 4K DRIVE
  • <p>Melbourne – Cidade na Austrália, a 662 km da capital Camberra </p>

    Foto: Imagem free de Rolf Loosli por Pixabay
  • <p>Medellín – Cidade na Colômbia, a 416 km da capital Bogotá </p>

    Foto: Luis Pérez wikimedia commons
  • <p>O site Forvo foi lançado em 2011 e pertence à empresa Forvo Media SL, localizada em San Sebastian (foto), na Espanha.</p>

     Foto: Imagem de Iñigo Ibisate por Pixabay
  • <p>Em 2012, o Forvo foi considerado o maior guia de pronúncias da internet no planeta. </p>

    Foto: reprodução
  • <p>Todas as pronúncias gravadas são feitas por pessoas nativas que falam determinada língua.</p>

     Foto: Sofia Terzoni por Pixabay
  • <p>Os participantes fazem votação para escolher as melhores pronúncias, que reproduzam de forma mais fiel cada palavra. </p>

    Foto:
  • <p>As palavras também passam por revisões e podem ser editadas por voluntários do site. </p>

    Foto: site dicionário criativo
  • <p>O Forvo.com usa uma tecnologia Adobe Flash para a gravação dos clipes.</p>

     Foto: Reprodução site Forvo
  • <p>Desde 2021, um concorrente do Forvo vem crescendo bastante: O Lingua Libre. Este site permite que pessoas descarreguem livremente as pronúncias.</p>

     Foto: Marc Brouillon WMFr - Wikimédia Commons
  • <p>E você? Tem dúvidas de como pronunciar determinada palavra? passa lá nos sites de pronúncia. Ajudam muito. </p>

    Foto: Imagem de chulhwan yoon por Pixabay
