Profissões que não resistiram ao avanço tecnológico

  • <p>ACENDEDOR DE POSTE: Foi necessário até o fim do século XIX, período em que os postes de rua eram acesos por meio de lamparinas a gás ou com querosene </p>

    Foto: Autor Desconhecido/Twitter @FotosDeFatos
  • <p>Em alguns casos, era necessário, inclusive, que o profissional fosse apagar os postes no dia seguinte, ao amanhecer. </p>

    Foto: Arquivos Nacionais da Holanda/Wikimedia Commons
  • <p>Já em outros casos, havia postes com um esquema que mantinha a iluminação apenas até o nascer do dia.</p>

     Foto: Gunnar Lanz/Wikimedia Commons
  • <p>LANTERNINHA – Tinha a função de guiar as pessoas, com lanterna acesa, em cinemas e teatros para ajudá-las a identificar os lugares onde deveriam se sentar depois que as luzes se apagavam. </p>

    Foto: Yotube Canal Cultura Ambiental
  • <p>Este funcionário também possuía a incumbência de fiscalizar as atividades nas salas e evitar que as pessoas usassem tais espaços de forma inadequada. Eventualmente tal atividade era exercida por pessoas mais jovens pelo grau de facilidade </p>

    Foto: DIVULGAÇÃO/GLOBO
  • <p>VENDEDOR DE LIVRO – Era comum receber a visita de pessoas que vendiam livros e enciclopédias de porta em porta. </p>

    Foto: ABDL/ DIVULGACAO/JC
  • <p>Hoje em dia, com a internet, as bibliotecas ainda são espaços importantes para pesquisa, com conteúdo histórico e ambiente agradável para os estudos. Mas a venda de livros individualmente terminou. </p>

    Foto: A.Savin - Wikimédia Commons
  • <p>LEITEIRO – Este profissional vendia garrafas de leite fresco para seus clientes. </p>

    Foto: Brian Snelson - Wikimédia Commons
  • <p>A entrega era feita na porta de cada casa. O leite era vendido em garrafas de vidro. </p>

    Foto: Bewe eller Wigforss/Wikimedia Commons
  • <p>TELEFONISTA – Foi essencial até a década de 1980, pois as empresas de telefone precisavam de trabalhadores que transferissem ligações feitas com destino às centrais para ramais específicos. Tal cargo era preenchido majoritariamente por mulheres </p>

    Foto: Twitter @FotosDeFatos
  • <p>Elas eram orientadas e treinadas para efetuar sua função de maneira discreta. As profissionais esperavam que a pessoa responsável pela ligação passasse as informações e, então, encaminhava a chamada </p>

    Foto: Arquivo Municipal de Seattle/Wikimedia Commons
  • <p>Ainda há telefonistas que atuam em grandes empresas e até órgãos públicos com o intuito de transferir ligações internas ou informar um número de determinado setor, mas é uma situação rara. Atualmente, as secretárias cumprem esta função.</p>

     Foto: Freepik
  • <p>ATOR E ATRIZ DE RÁDIO – Havia novelas transmitidas por rádio, com uma audiência fiel. </p>

    Foto: Howard Liberman - Wikimédia Commons
  • <p>Esses atores precisavam conseguir transmitir apenas com a voz todas as emoções necessárias. Com a TV, o rádio foi deixando de ter espaço para atores.</p>

     Foto: Conrad Poirier/Wikimedia Commons
  • <p>COMPUTADOR HUMANO – Desde o fim do século XX, o termo “computador humano”, por mais estranho que pareça, tem sido aplicado a indivíduos com prodigiosa capacidade para cálculos. Antes, o termo não existia, mas os profissionais contratados para a função, sim. </p>

    Foto: Nasa
  • <p>Estes profissionais trabalhavam em empresas, como esta da foto de 1949, fazendo cálculos e organizando as finanças. </p>

    Foto: Nasa/Wikimedia Commons
  • <p>ARQUIVISTA – A responsabilidade desses profissionais era separar documentos de arquivos institucionais e pessoais, além de organizá-los por grau de relevância </p>

    Foto: Reprodução
  • <p>Depois, ele deveria definir qual o tempo de arquivamento ideal e fazer a administração desses ofícios. Com a difusão dos arquivos digitais, tudo mudou. </p>

    Foto: Foto:ARQUIVOSNACIONAISEADMINISTRAÇÃODEREGISTROS-WIKIMEDIACOMMONS
  • <p>LINOTIPISTA – Era a pessoa responsável por operar o linotipo, um protótipo da máquina de escrever. Afinal, seu depósito de linhas arquiva um número maior de frases prontas. </p>

    Foto: Twitter @rsalaverria
  • <p>Para ser linotipista era preciso realizar cursos de especialização. Tal função era encontrada em editoras e jornais. O avanço tecnológico promoveu a criação de máquinas como as impressoras e os computadores. Assim, o cargo passou a não ter utilidade </p>

    Foto: AE Foster/Wikimedia Commons
  • <p>OPERADOR DE MIMEÓGRAFO – Pessoas manipulavam esse instrumento para fazer cópias de papel escrito em grande escala. Obviamente, deixou de ser necessário. </p>

    Foto: Francis Stewart/Wikimedia Commons
