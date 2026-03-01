Assine
Levantamento revela as cidades mais limpas e as mais sujas do planeta

Redação Flipar
    Organizado pela Radical Storage, plataforma de guarda-volumes que opera na Europa, o estudo selecionou as 100 cidades presentes no índice dos 100 Melhores Destinos Urbanos da Euromonitor.

     Foto: Mattes/Wikimedia Commons
    Com isso, pesquisadores analisaram as avaliações de 10 pontos turísticos de cada uma delas publicadas no Google.

     Foto: Julia Casado por Pixabay
    “Nosso conjunto de dados inclui todas as avaliações do Google publicadas entre outubro de 2024 e novembro de 2025 que mencionaram ‘limpo’ ou ‘sujo’, proporcionando uma visão abrangente da percepção de limpeza em destinos europeus e globais”, afirma o estudo.

     Foto: Diego Delso - wikimedia commons
    “Utilizando uma análise textual, as avaliações foram examinadas em busca de menções a palavras relacionadas à limpeza, incluindo ‘limpo’ e ‘sujo’, completou.

     Foto: Jastrow wikimedia commons
    “As menções foram então categorizadas como positivas ou negativas, dependendo do contexto, permitindo que cada cidade recebesse uma ‘pontuação de limpeza’ com base nas proporções.”, frisou.

     Foto: Tim Ngo - Flickr
    A partir dessa consulta conjunto de dados contabilizou 71.692 menções a locais “limpos” e 10.165 menções a locais “sujos”.

    Foto: Divulgação Eötvös Loránd University
    Budapeste, capital da Hungria, lidera a lista como a cidade mais suja da Europa. Ela recebeu mais de 37,9% das avaliações relacionadas à limpeza, que destacam a sujeira ou má conservação.

     Foto:
    Em seguida, vem Roma, capital da Itália, com 35,7%. das avaliações mencionam sujeira da tradicional e cultural cidade europeia.

     Foto:
    Em terceiro lugar neste quesito, está a cidade de Las Vegas, nos Estados Unidos. Nesse sentido, 31,6% das avaliações relacionadas à limpeza são negativas.

     Foto: Alexander Migl - wikimedia commons
    Na sequência, vem a cidade de Florença, na Itália, que possui 29,6% das avaliações relacionadas à limpeza, que mencionam diretamente à sujeira.

     Foto: darrenquigley32 por Pixabay
    Para fechar o Top 5, está Paris, capital da França. Na lista, a cidade luz apresentou 28,2% das menções sobre a sujeira de um dos locais mais emblemáticos do mundo.

     Foto: Freepik/wirestock
    Da mesma forma que teve um Top 5 das cidades consideras das mais sujas, o levantamento chegou à cindo locais que se destacaram como os mais limpos.

    Foto: Arne Müseler/arne-mueseler.com/CC-BY-SA-3.0
    Entre eles, está a Cracóvia, na Polônia, que recebeu 98,5% das avaliações relacionadas à limpeza e destacam esse aspecto positivo.

     Foto: Gabriella Bortolussi Unsplash
    Em segundo lugar, está Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos, que recebeu 98% de avaliações positivas daqueles que ressaltaram a limpeza da cidade.

     Foto: Pixabay/wantspics
    Singapura é um país e uma cidade, pois se trata de uma cidade-estado insular localizada no sudeste asiático e recebeu 98% das avaliações, que usaram a linguagem positiva em relação à organização.

     Foto: Erwin Soo, Wikimedia Commons)
    Em quarto lugar, ficou Varsóvia, na Polônia. Uma das principais cidades do país europeu recebeu 97,8% das menções positivas sobre a limpeza.

     Foto: Zhi Xuan Hew/Unsplash
    Por fim, Doha, no Catar, completa o Top 5 das cidades mais limpas do mundo. Afinal, 97,4% das avaliações analisadas elogiam sua organização.

     Foto: Pixabay
