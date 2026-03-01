Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Trem vira atração turística por motivo curioso: ele é lento

RF
Redação Flipar
  • <p>Mas existe um lugar onde o trem é sinônimo de lentidão. O que não quer dizer que ele seja ruim, muito pelo contrário, isso torna o transporte único, chegando a conquistar turistas do mundo todo.</p>

    Mas existe um lugar onde o trem é sinônimo de lentidão. O que não quer dizer que ele seja ruim, muito pelo contrário, isso torna o transporte único, chegando a conquistar turistas do mundo todo.

     Foto: Reprodução: Pixabay
  • <p>A Ã­ndia possui uma ferrovia que tem uma das viagens mais lentas do mundo: Montanhas Nilgiri. O trem sai de Mettupalayam, a 326 metros em relaÃ§Ã£o ao nÃ­vel do mar, e viaja atÃ© Udhagamandalam, a 2.203 metros.</p>

    A Ã­ndia possui uma ferrovia que tem uma das viagens mais lentas do mundo: Montanhas Nilgiri. O trem sai de Mettupalayam, a 326 metros em relaÃ§Ã£o ao nÃ­vel do mar, e viaja atÃ© Udhagamandalam, a 2.203 metros.

     Foto: ReproduÃ§Ã£o/Youtube UOL
  • <p>A viagem foi declarada em 2005 pela Unesco como patrimônio da humanidade, reconhecendo sua importância histórica e arquitetônica, bem como seu impacto nas comunidades locais e no desenvolvimento da região.</p>

    A viagem foi declarada em 2005 pela Unesco como patrimônio da humanidade, reconhecendo sua importância histórica e arquitetônica, bem como seu impacto nas comunidades locais e no desenvolvimento da região.

     Foto: Reprodução/Youtube UOL
  • <p>Com 46 km de distância, o trajeto dura cinco horas de trem, já de carro poderia levar cerca de 30 minutos.</p>

    Com 46 km de distância, o trajeto dura cinco horas de trem, já de carro poderia levar cerca de 30 minutos.

     Foto: Reprodução/Youtube UOL
  • <p>Toda essa lentidão da viagem tem uma recompensa: as paisagens que os passageiros irão se deslumbrar ao longo do trajeto.</p>

    Toda essa lentidão da viagem tem uma recompensa: as paisagens que os passageiros irão se deslumbrar ao longo do trajeto.

     Foto: Pixabay/enbeeone3
  • <p>A viagem também provoca nostalgia aos amantes de ferrovia: som de apito, a locomotiva a vapor e outros ingredientes dão um charme a mais em tudo que envolve a Ferrovia da Montanha Nilgiri.</p>

    A viagem também provoca nostalgia aos amantes de ferrovia: som de apito, a locomotiva a vapor e outros ingredientes dão um charme a mais em tudo que envolve a Ferrovia da Montanha Nilgiri.

     Foto: Pixabay/suketdedhia
  • <p>No caminho entre os dois pontos indianos é possível ver 16 túneis, 250 pontes e 208 curvas. A passagem mais cara custa 600 rúpias, o equivalente a R$ 35 reais.</p>

    No caminho entre os dois pontos indianos é possível ver 16 túneis, 250 pontes e 208 curvas. A passagem mais cara custa 600 rúpias, o equivalente a R$ 35 reais.

     Foto: Pixabay/Yeskay1211
  • <p>A ferrovia percorre um trajeto extremamente cênico, passando por densas florestas, plantações de chá, curvas acentuadas e pontes incríveis. A viagem oferece vistas espetaculares da paisagem montanhosa e é uma atração turística popular.</p>

    A ferrovia percorre um trajeto extremamente cênico, passando por densas florestas, plantações de chá, curvas acentuadas e pontes incríveis. A viagem oferece vistas espetaculares da paisagem montanhosa e é uma atração turística popular.

     Foto: Reprodução/Youtube UOL
  • <p>Sua engenharia única é notável. A viagem utiliza locomotivas a vapor antigas que são uma atração por si só.</p>

    Sua engenharia única é notável. A viagem utiliza locomotivas a vapor antigas que são uma atração por si só.

     Foto: Reprodução/Youtube UOL
  • <p>A Ferrovia da Montanha Nilgiri tem 46 km de comprimento e foi proposta pela primeira vez em 1854, mas devido à dificuldade da localização montanhosa, a obra só começou em 1891 e foi concluída em 1908.</p>

    A Ferrovia da Montanha Nilgiri tem 46 km de comprimento e foi proposta pela primeira vez em 1854, mas devido à dificuldade da localização montanhosa, a obra só começou em 1891 e foi concluída em 1908.

     Foto: Pixabay/StockSnap
  • <p>Devido à topografia acidentada e ao clima úmido da região, a manutenção da Ferrovia da Montanha Nilgiri é um desafio constante.</p>

    Devido à topografia acidentada e ao clima úmido da região, a manutenção da Ferrovia da Montanha Nilgiri é um desafio constante.

     Foto:
  • <p>Além dela, outras duas ferrovias chamam a atenção na Índia por conta do trajeto montanhoso: a Ferrovia de Darjeeling Himalaia e a Ferrovia Kalka Shimla.</p>

    Além dela, outras duas ferrovias chamam a atenção na Índia por conta do trajeto montanhoso: a Ferrovia de Darjeeling Himalaia e a Ferrovia Kalka Shimla.

     Foto: Pixabay/donvikro
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay