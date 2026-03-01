Assine
Munique reúne beleza, história e… cerveja; conheça a mais famosa cidade da Baviera

RF
Redação Flipar
    Localizada no sudeste da Alemanha, Munique é a capital do estado da Baviera e a terceira maior cidade do país, com uma população de aproximadamente 1,5 milhão de habitantes.

    Foto: Michael Siebert por Pixabay
    A fundação de Munique, em 1158, está diretamente ligada à figura de Henrique, o Leão, duque da Saxônia e da Baviera.

     Foto: wikimedia commons/domínio público
    A história conta que, em sua busca por expandir seus domínios e controlar o lucrativo comércio de sal na região, Henrique decidiu construir uma ponte sobre o rio Isar.

    Foto: wikimedia commons Diego Delso
    Em 1158, Henrique concedeu “direitos de mercado” ao local, impulsionando o desenvolvimento da comunidade e marcando o nascimento oficial de Munique.

     Foto: wikimedia commons Maximilian Dörrbecker
    O nome “Munique” deriva da palavra em alto alemão antigo “Munichen”, que significa “entre monges”.

     Foto: wikimedia commons Martin Falbisoner
    Inicialmente, Munique era um pequeno assentamento fortificado, mas logo se tornou um importante centro comercial e cultural.

    Foto: Jan Antonin Kolar Unsplash
    Entre outras coisas, a cidade é famosa por sua arquitetura impressionante, que inclui desde construções medievais até edifícios contemporâneos.

    Foto: Laura Lugaresi Unsplash
    Um dos marcos mais icônicos é a Marienplatz, a praça central da cidade, que abriga a Neues Rathaus (Nova Prefeitura) e seu famoso carrilhão com figuras em movimento que narram histórias do século 16.

     Foto: Alexa por Pixabay
    A Frauenkirche, uma catedral gótica com suas torres gêmeas e sua icônica cúpula verde é outro símbolo importante da cidade.

     Foto: Daniel Schmidt Unsplash
    Tem também a Residenz, antigo palácio real que hoje abriga museus de arte e tesouros da corte bávara.

     Foto: Daniel Seßler Unsplash
    Munique é um paraíso para os apreciadores de cerveja. A cidade é lar de diversas cervejarias tradicionais, como a Hofbräuhaus, fundada em 1589, e a Augustiner-Keller, a maior cervejaria a céu aberto do mundo.

     Foto: wikimedia commons Berlinuno
    Não à toa a cidade abriga o maior festival de cerveja do mundo, a Oktoberfest, que atrai milhões de visitantes anualmente.

     Foto: pexels Manuel Joseph
    Durante duas semanas, as pessoas desfrutam de cervejas tradicionais, comida bávara e diversas atrações.

     Foto: wikimedia commons Jan Czeczotka
    Munique também é um polo cultural, com inúmeros locais de arte, galerias e teatros. O Deutsches Museum, por exemplo, é um dos maiores museus de ciência e tecnologia do mundo.

     Foto: wikimedia commons Burkhard Mücke
    A Alte Pinakothek e a Neue Pinakothek (foto) abrigam vastas coleções de arte europeia, enquanto o Museu da BMW celebra a história da famosa fabricante de automóveis.

     Foto: wikimedia commons High Contrast
    Munique tambÃ©m Ã© conhecida por seus espaÃ§os verdes e parques, sendo o Englischer Garten, um dos maiores parques urbanos do mundo.

     Foto: wikimedia commons Carsten Steger
    O Jardim Inglês oferece áreas para relaxar, lagos, biergartens (jardins de cerveja) e até uma seção para surfistas no Eisbach, um canal artificial onde é possível praticar surfe.

     Foto: Luis Fernando Felipe Alves unplash
    A Olympiaturm, torre de TV construída para os Jogos Olímpicos de 1972, é um dos destinos mais conhecidos para quem quer ter uma vista panorâmica da cidade.

     Foto: Agent J Unsplash
    A economia de Munique é forte e diversificada, com destaque para setores como tecnologia, finanças, automotivo e biotecnologia. A cidade abriga a sede de grandes empresas, incluindo BMW, Siemens e Allianz, e é um polo de inovação e startups.

     Foto: Leila Schmidt por Pixabay
    Além disso, Munique também é uma cidade que investe na educação, com várias instituições de ensino superior de renome, como a Universidade Ludwig Maximilian (foto) e a Universidade Técnica de Munique, que atraem estudantes do mundo todo.

     Foto: wikimedia commons Diego Delso
    O transporte pÃºblico de Munique Ã© conhecido por ser eficiente e abrangente, com uma extensa rede de metrÃŽ (U-Bahn), trens suburbanos (S-Bahn), bondes e ÃŽnibus.

     Foto: flickr Kimmo RÃ€isÃ€nen
    Seja você um amante da história, da cultura, da arte, da cerveja ou da natureza, Munique tem algo a oferecer. É uma verdadeira joia da Baviera!

     Foto: pexels Anastasia Dvoryanova
