‘Massacre de Munique’ marcou os Jogos Olímpicos de 1972
-
Em 5 de setembro de 1972, um grupo de oito terroristas palestinos, membros da organização chamada Setembro Negro, invadiu a Vila Olímpica e fez 11 membros da delegação israelense reféns.Foto: Reprodução de vídeo SporTV
-
O ataque começou nas primeiras horas da manhã, quando os terroristas, vestidos como atletas, escalaram uma cerca e entraram no complexo onde os competidores israelenses estavam hospedados.Foto: Reprodução de Youtube Canal DW Brasil
-
Os terroristas mataram dois atletas israelenses logo no início do ataque e fizeram os outros nove reféns. Eles exigiam a libertação de 234 prisioneiros palestinos detidos em Israel, além de dois militantes da facção Baader-Meinhof presos na Alemanha Ocidental.Foto: Reprodução de vídeo SporTV
-
À noite, foi organizada uma tentativa de resgate que envolveu a transferência dos reféns e terroristas para o aeroporto militar de Fürstenfeldbruck, onde as autoridades planejavam realizar uma emboscada.Foto: Reprodução de Youtube Canal DW Brasil
-
-
Mas a operação foi mal planejada e mal executada. Os terroristas perceberam a emboscada, e a situação rapidamente se deteriorou em um tiroteio caótico. Todos os reféns israelenses foram mortos, assim como cinco dos oito terroristas e um policial alemão.Foto: Reprodução de Youtube Canal DW Brasil
-
O massacre chocou o mundo e representou uma mancha nos Jogos Olímpicos, que deveriam simbolizar a paz e a unidade entre as nações.Foto: Reprodução de vídeo SporTV
-
A cobertura da mídia foi intensa, com milhões de pessoas acompanhando o desenrolar dos acontecimentos ao vivo pela televisão.Foto: Reprodução de Youtube Canal DW Brasil
-
-
O incidente revelou falhas graves nas medidas de segurança da Vila Olímpica e levou a uma revisão completa dos protocolos de segurança em eventos esportivos internacionais.Foto: Reprodução de Youtube Canal DW Brasil
-
Em resposta ao ataque, o governo israelense, liderado pelo primeira-ministra Golda Meir, lançou a operação “Ira de Deus”, uma missão secreta destinada a localizar e eliminar os responsáveis pelo massacre e os membros do Setembro Negro.Foto: - Reprodução de Youtube Canal DW Brasil
-
Essa campanha de retaliação durou vários anos e resultou na morte de muitos dos envolvidos no planejamento e execução do ataque.Foto: Reprodução de Jornais
-
-
Para Israel, a tragédia foi um trauma nacional, e o país intensificou suas operações de inteligência e contra-terrorismo. Por outro lado, para os palestinos, o ataque foi justificado como uma resposta à ocupação israelense.Foto: Reprodução de Youtube Canal DW Brasil
-
A Alemanha Ocidental foi criticada pela forma como lidou com a crise, sendo acusada de negligência e incompetência.Foto: Reprodução de vídeo SporTV
-
O Comitê Olímpico Internacional (COI) também foi alvo de críticas por não ter cancelado os Jogos após o ataque. O órgão argumentou que cancelar os Jogos seria dar uma vitória aos terroristas.Foto: Divulgação
-
-
Desde 2012, o dia 5 de setembro é considerado um dia de luto nacional em Israel em memória das vítimas do Massacre de Munique.Foto: Reprdoução de Youtube Canal EURONEWS
-
O evento é lembrado anualmente em cerimônias e homenagens, e o tema da segurança em eventos esportivos continua sendo uma preocupação global.Foto: Reprdoução de Youtube Canal EURONEWS
-
O massacre gerou tanta repercussão na mídia que em 2005 foi lançado o filme “Munique”, dirigido por Steven Spielberg. A trama giram em torno dos cinco homens escolhidos para eliminar os responsáveis por aquele dia fatídico.Foto: - Divulgação
-
-
O filme foi bem nas críticas e recebeu cinco indicações ao Oscar: Melhor Trilha Sonora Original, Melhor Edição, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Direção e Melhor Filme.Foto: - Divulgação