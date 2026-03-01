Assine
‘Massacre de Munique’ marcou os Jogos Olímpicos de 1972

  • <p>Em 5 de setembro de 1972, um grupo de oito terroristas palestinos, membros da organização chamada Setembro Negro, invadiu a Vila Olímpica e fez 11 membros da delegação israelense reféns.</p>

  • <p>O ataque começou nas primeiras horas da manhã, quando os terroristas, vestidos como atletas, escalaram uma cerca e entraram no complexo onde os competidores israelenses estavam hospedados.</p>

  • <p>Os terroristas mataram dois atletas israelenses logo no início do ataque e fizeram os outros nove reféns. Eles exigiam a libertação de 234 prisioneiros palestinos detidos em Israel, além de dois militantes da facção Baader-Meinhof presos na Alemanha Ocidental. </p>

  • <p>À noite, foi organizada uma tentativa de resgate que envolveu a transferência dos reféns e terroristas para o aeroporto militar de Fürstenfeldbruck, onde as autoridades planejavam realizar uma emboscada.</p>

  • <p>Mas a operação foi mal planejada e mal executada. Os terroristas perceberam a emboscada, e a situação rapidamente se deteriorou em um tiroteio caótico. Todos os reféns israelenses foram mortos, assim como cinco dos oito terroristas e um policial alemão.</p>

  • <p>O massacre chocou o mundo e representou uma mancha nos Jogos Olímpicos, que deveriam simbolizar a paz e a unidade entre as nações. </p>

  • <p>A cobertura da mídia foi intensa, com milhões de pessoas acompanhando o desenrolar dos acontecimentos ao vivo pela televisão. </p>

  • <p>O incidente revelou falhas graves nas medidas de segurança da Vila Olímpica e levou a uma revisão completa dos protocolos de segurança em eventos esportivos internacionais.</p>

  • <p>Em resposta ao ataque, o governo israelense, liderado pelo primeira-ministra Golda Meir, lançou a operação “Ira de Deus”, uma missão secreta destinada a localizar e eliminar os responsáveis pelo massacre e os membros do Setembro Negro.</p>

  • <p>Essa campanha de retaliação durou vários anos e resultou na morte de muitos dos envolvidos no planejamento e execução do ataque.</p>

  • <p>Para Israel, a tragédia foi um trauma nacional, e o país intensificou suas operações de inteligência e contra-terrorismo. Por outro lado, para os palestinos, o ataque foi justificado como uma resposta à ocupação israelense.</p>

  • <p>A Alemanha Ocidental foi criticada pela forma como lidou com a crise, sendo acusada de negligência e incompetência. </p>

  • <p>O Comitê Olímpico Internacional (COI) também foi alvo de críticas por não ter cancelado os Jogos após o ataque. O órgão argumentou que cancelar os Jogos seria dar uma vitória aos terroristas.</p>

  • <p>Desde 2012, o dia 5 de setembro é considerado um dia de luto nacional em Israel em memória das vítimas do Massacre de Munique. </p>

  • <p>O evento é lembrado anualmente em cerimônias e homenagens, e o tema da segurança em eventos esportivos continua sendo uma preocupação global.</p>

  • <p>O massacre gerou tanta repercussão na mídia que em 2005 foi lançado o filme “Munique”, dirigido por Steven Spielberg. A trama giram em torno dos cinco homens escolhidos para eliminar os responsáveis por aquele dia fatídico.</p>

  • <p>O filme foi bem nas críticas e recebeu cinco indicações ao Oscar: Melhor Trilha Sonora Original, Melhor Edição, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Direção e Melhor Filme.</p>

