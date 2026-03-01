Assine
overlay
Início Galeria
Economia

Criança sugere formato de macarrão e fábrica responde

RF
Redação Flipar
  • <p>“Olá, senhor Gianluca Di Tondo, CEO da Barilla. Sou Margherita, tenho nove anos e meio e como sempre a sua massa. Hoje (15 de julho de 2024) pensei em criar um novo tipo: as ‘tampas’ — sugeri até o nome, com o formato que se parece com a tampa de uma caneta! Se você gostar, pode criá-lo””, explicou</p>

    “Olá, senhor Gianluca Di Tondo, CEO da Barilla. Sou Margherita, tenho nove anos e meio e como sempre a sua massa. Hoje (15 de julho de 2024) pensei em criar um novo tipo: as ‘tampas’ — sugeri até o nome, com o formato que se parece com a tampa de uma caneta! Se você gostar, pode criá-lo””, explicou

     Foto: Reprodução de Redes Sociais
  • <p>Com a ajuda da mãe, Margherita decidiu escrever diretamente para Gianluca Di Tondo, CEO da Barilla, apresentando sua ideia. Depois de dois meses, a criança obteve uma resposta. </p>

    Com a ajuda da mãe, Margherita decidiu escrever diretamente para Gianluca Di Tondo, CEO da Barilla, apresentando sua ideia. Depois de dois meses, a criança obteve uma resposta.

    Foto: Divulgação
  • <p>Para a surpresa de todos, a CEO anunciou que havia encaminhado a ideia ao departamento de desenvolvimento. Semanas depois, concretizou a promessa e enviou uma caixa com o tipo de massa que ela pediu.</p>

    Para a surpresa de todos, a CEO anunciou que havia encaminhado a ideia ao departamento de desenvolvimento. Semanas depois, concretizou a promessa e enviou uma caixa com o tipo de massa que ela pediu.

     Foto: Reprodução de Redes Sociais
  • <p>A empresa aceitou a ideia e criou um protótipo usando impressão 3D. Embora o formato não esteja disponível comercialmente ainda, a história destaca a importância da inovação e da escuta ativa de todas as gerações</p>

    A empresa aceitou a ideia e criou um protótipo usando impressão 3D. Embora o formato não esteja disponível comercialmente ainda, a história destaca a importância da inovação e da escuta ativa de todas as gerações

     Foto: Divulgação
  • <p>A massa, portanto, com formato de caneta é uma excelente opção para os fãs de molho em massas, já que esse tipo é projetado para retê-lo. Assim, a Barilla valorizou a proposta, incentivando a imaginação e o pensamento inovador. </p>

    A massa, portanto, com formato de caneta é uma excelente opção para os fãs de molho em massas, já que esse tipo é projetado para retê-lo. Assim, a Barilla valorizou a proposta, incentivando a imaginação e o pensamento inovador.

    Foto: Divulgação
  • <p>“Querida Margherita, peço desculpas pelo atraso, mas estive muito ocupado com viagens a trabalho. Quero agradecer por ser tão fã da nossa massa. Muito obrigado também pela excelente ideia que você nos enviou. Inventar novos formatos de massa não é fácil, mas tenho certeza de que as suas ‘tampas’ seriam deliciosas”, respondeu Di Tondo.</p>

    “Querida Margherita, peço desculpas pelo atraso, mas estive muito ocupado com viagens a trabalho. Quero agradecer por ser tão fã da nossa massa. Muito obrigado também pela excelente ideia que você nos enviou. Inventar novos formatos de massa não é fácil, mas tenho certeza de que as suas ‘tampas’ seriam deliciosas”, respondeu Di Tondo.

     Foto: Divulgação
  • <p>A Barilla foi fundada no dia 28 de setembro de 1877 na cidade de Parma, localizada ao norte ItÃ¡lia, por Pietro Barilla, como uma modesta loja que vendia e fabricava artesanalmente pÃ£es e massas.</p>

    A Barilla foi fundada no dia 28 de setembro de 1877 na cidade de Parma, localizada ao norte ItÃ¡lia, por Pietro Barilla, como uma modesta loja que vendia e fabricava artesanalmente pÃ£es e massas.

     Foto: DivulgaÃ§Ã£o
  • <p>Inicialmente a nova empresa contava apenas com uma grande mesa, um rolo de madeira para abrir a massa e um modesto forno. A ideia por trás de sua fundação era fornecer à vizinhança massas e pães frescos e feitos na hora. </p>

    Inicialmente a nova empresa contava apenas com uma grande mesa, um rolo de madeira para abrir a massa e um modesto forno. A ideia por trás de sua fundação era fornecer à vizinhança massas e pães frescos e feitos na hora.

    Foto: Divulgação
  • <p>Em 1910, a empresa avançou do modelo artesanal para o industrial. Através da fábrica em Via Veneto, com 80 operários, produzia 8 toneladas de massa e 2 toneladas de pães por dia. </p>

    Em 1910, a empresa avançou do modelo artesanal para o industrial. Através da fábrica em Via Veneto, com 80 operários, produzia 8 toneladas de massa e 2 toneladas de pães por dia.

    Foto: Divulgação
  • <p>Em 1952, a campanha “Com Massa Barilla é sempre domingo” (em italiano “Pasta Barilla é sempre domenica”) a marca venceu a Palma de Ouro da Publicidade e começou a expandir a venda de macarrão em solo italiano.</p>

    Em 1952, a campanha “Com Massa Barilla é sempre domingo” (em italiano “Pasta Barilla é sempre domenica”) a marca venceu a Palma de Ouro da Publicidade e começou a expandir a venda de macarrão em solo italiano.

     Foto: Divulgação
  • <p>Foi somente a partir de 1987 que a marca começou sua internacionalização através de campanhas publicitárias com o endosso de celebridades, como por exemplo, os atores Gérard Depardieu e Paul Newman, a atriz Cindy Crawford, os tenistas Steffi Graf e Stefan Edberg, o esquiador Alberto Tomba e o tenor Plácido Domingo.</p>

    Foi somente a partir de 1987 que a marca começou sua internacionalização através de campanhas publicitárias com o endosso de celebridades, como por exemplo, os atores Gérard Depardieu e Paul Newman, a atriz Cindy Crawford, os tenistas Steffi Graf e Stefan Edberg, o esquiador Alberto Tomba e o tenor Plácido Domingo.

     Foto: Instagram @barillabr
  • <p>Segundo uma antiga teoria, teria sido o explorador italiano Marco Polo a levar o macarrão da China para a Itália durante o século XIII. Hoje sabe-se que as massas alimentícias já eram conhecidas na Europa muito antes disso.</p>

    Segundo uma antiga teoria, teria sido o explorador italiano Marco Polo a levar o macarrão da China para a Itália durante o século XIII. Hoje sabe-se que as massas alimentícias já eram conhecidas na Europa muito antes disso.

     Foto: Divulgação
  • <p>No Brasil, a introdução da massa coube aos imigrantes Italianos da região Sul do país. O crescente interesse fez surgir pequenas fábricas de massa, tendo sempre como mão de obra, a família italiana.</p>

    No Brasil, a introdução da massa coube aos imigrantes Italianos da região Sul do país. O crescente interesse fez surgir pequenas fábricas de massa, tendo sempre como mão de obra, a família italiana.

     Foto: Divulgação
  • <p>A massa do macarrão não contém muitos conservantes ou elementos que a tornem um alimento gorduroso. Tendo a presença de ingredientes como, farinha, água e sal, ela contribui para a circulação sanguínea como um todo.</p>

    A massa do macarrão não contém muitos conservantes ou elementos que a tornem um alimento gorduroso. Tendo a presença de ingredientes como, farinha, água e sal, ela contribui para a circulação sanguínea como um todo.

     Foto: Divulgação
  • <p>Além disso, possui uma quantidade de carboidratos, sendo recomendado para pessoas que buscam um pico de energia, especialmente para a prática de atividades físicas. Um dos alimentos preferidos de muitos atletas de alta performance.</p>

    Além disso, possui uma quantidade de carboidratos, sendo recomendado para pessoas que buscam um pico de energia, especialmente para a prática de atividades físicas. Um dos alimentos preferidos de muitos atletas de alta performance.

     Foto: Divulgação
  • <p>O alimento possui nutrientes importantes, como vitaminas do complexo B, que favorecem a produção de serotonina e são favoráveis na diminuição do estresse. Ajudam a manter o corpo e a mente em mais sintonia.</p>

    O alimento possui nutrientes importantes, como vitaminas do complexo B, que favorecem a produção de serotonina e são favoráveis na diminuição do estresse. Ajudam a manter o corpo e a mente em mais sintonia.

     Foto: Reprodução Prefeitura de Jundiaí
  • <p>Uma porção relativamente pequena de macarrão já é suficiente para nos deixar saciados, rico em carboidrato. Isso é bom especialmente para pessoas que buscam a perda de peso.</p>

    Uma porção relativamente pequena de macarrão já é suficiente para nos deixar saciados, rico em carboidrato. Isso é bom especialmente para pessoas que buscam a perda de peso.

     Foto: Instagram @barillabr
  • <p>Por ter fibras em sua composição, ele também auxilia muito no processo digestivo. Incentiva os movimentos intestinais e evita que problemas como a prisão de ventre ocorram e prejudiquem a flora intestinal.</p>

    Por ter fibras em sua composição, ele também auxilia muito no processo digestivo. Incentiva os movimentos intestinais e evita que problemas como a prisão de ventre ocorram e prejudiquem a flora intestinal.

     Foto: Divulgação
  • <p>A opção integral tem um índice glicêmico mais baixo do que o macarrão branco, o que significa que ele é digerido mais lentamente e causa menores picos de açúcar no sangue.</p>

    A opção integral tem um índice glicêmico mais baixo do que o macarrão branco, o que significa que ele é digerido mais lentamente e causa menores picos de açúcar no sangue.

     Foto: Divulgação
  • <p>É uma fonte de várias vitaminas e minerais essenciais, incluindo vitamina B, ferro, magnésio e selênio, que desempenham papéis importantes na saúde do corpo.</p>

    É uma fonte de várias vitaminas e minerais essenciais, incluindo vitamina B, ferro, magnésio e selênio, que desempenham papéis importantes na saúde do corpo.

     Foto: Imagem de Couleur por Pixabay
  • <p>Existem diferentes tipos de macarrão. Entre as massas mais longas estão o Espaguete, Linguine, talharim, fettuccine, tagliatelle, pappardelle, aletria e bucatini.</p>

    Existem diferentes tipos de macarrão. Entre as massas mais longas estão o Espaguete, Linguine, talharim, fettuccine, tagliatelle, pappardelle, aletria e bucatini.

     Foto: Instagram @barillabr
  • <p>Em relação às massas curtas, existem o penne, rigatoni, fusilli, farfalle e chifferi. Estilos para todos os gostos, que conquistaram um lugar no coração do brasileiro, que ama pratos como o tradicional macarrão. </p>

    Em relação às massas curtas, existem o penne, rigatoni, fusilli, farfalle e chifferi. Estilos para todos os gostos, que conquistaram um lugar no coração do brasileiro, que ama pratos como o tradicional macarrão.

    Foto: Instagram @barillabr
  • <p>Outro tipo de massas são as recheadas. Dentre esses estilos de macarrão, estão ravioli, capeletti, tortellini e guioza. Rápido e fácil de preparar, torna-se uma opção conveniente para refeições rápidas e saborosas, especialmente para aqueles com agendas ocupadas.</p>

    Outro tipo de massas são as recheadas. Dentre esses estilos de macarrão, estão ravioli, capeletti, tortellini e guioza. Rápido e fácil de preparar, torna-se uma opção conveniente para refeições rápidas e saborosas, especialmente para aqueles com agendas ocupadas.

     Foto: Instagram @barillabr
  • <p>Por outro lado, popularmente conhecido como miojo, o macarrÃ£o instantÃ¢neo Ã© amplamente consumido, especialmente pela sua praticidade e rapidez no preparo. No entanto, Ã© pobre em nutrientes essenciais, proteÃ­nas, fibras dietÃ©ticas. </p>

    Por outro lado, popularmente conhecido como miojo, o macarrÃ£o instantÃ¢neo Ã© amplamente consumido, especialmente pela sua praticidade e rapidez no preparo. No entanto, Ã© pobre em nutrientes essenciais, proteÃ­nas, fibras dietÃ©ticas.

    Foto: DivulgaÃ§Ã£o
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay