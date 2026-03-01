Brasil abriga único castelo medieval das Américas fica no Brasil

Assine
Brasil abriga único castelo medieval das Américas

  • <p>Trata-se do Castelo Garcia D’Ávila, uma das construções históricas mais antigas do Brasil.</p>

     Foto: Fundação Castelo Garcia D'Ávila
  • <p>Erguido entre 1551 e 1624, o monumento foi inicialmente uma fortificação portuguesa.</p>

     Foto: Reprodução do Instagram @castelogarciadavila
  • <p>Por ficar no alto da Colina de Tatuapara, o castelo era a primeira barreira contra invasões estrangeiras no litoral brasileiro.</p>

     Foto: Reprodução do Instagram @castelogarciadavila
  • <p>Ao longo dos anos, dez gerações viveram no castelo, que também funcionou como posto de defesa contra franceses e holandeses.</p>

     Foto: Ruidival Marques /Wikimédia Commons
  • <p>Posteriormente, ele se tornou a sede de um dos maiores latifúndios do período colonial.</p>

     Foto: Reprodução do Instagram @castelogarciadavila
  • <p>O castelo foi tombado pelo Iphan em 1937 e hoje integra o Parque Histórico e Cultural Garcia D’Ávila.</p>

     Foto: Reprodução do Instagram @castelogarciadavila
  • <p>O complexo é aberto à visitação e permite o acesso às ruínas, masmorras e túneis subterrâneos do castelo.</p>

     Foto: Gleidson Santos/Wikimédia Commons
  • <p>Além disso, o parque reúne exposições ao ar livre, com peças arqueológicas indígenas, africanas e portuguesas.</p>

     Foto: Reprodução do Instagram @castelogarciadavila
  • <p>Em 2020, o local ganhou um museu interativo e um espetáculo de vídeo mapping noturno, que recria momentos históricos através de projeções em cores.</p>

     Foto: Reprodução do Instagram @castelogarciadavila
  • <p>O castelo virou um símbolo da luta pela Independência do Brasil na Bahia, especialmente nas batalhas de 2 de Julho de 1823.</p>

     Foto: Adam Jones /Wikimédia Commons
  • <p>Durante o conflito, o castelo serviu de abrigo para centenas de indígenas Tupinambá, que atuaram como tropas revolucionárias contra os portugueses.</p>

     Foto: Reprodução do Instagram @castelogarciadavila
  • <p>No século 19, o local tornou-se base para o Visconde de Pirajá, que liderou estratégias decisivas contra as tropas lusitanas.</p>

     Foto: All lordêlo/Wikimédia Commons
  • <p>Segundo o historiador Diego Copque, o protagonismo popular, sobretudo de indígenas, negros, mestiços e escravizados, foi essencial para a vitória brasileira.</p>

     Foto: Reprodução do Instagram @castelogarciadavila
  • <p>Muitos dos combatentes acreditavam que a independência traria liberdade, o que não se concretizou, mantendo desigualdades sociais e raciais.</p>

     Foto: RenataCanuto/Wikimédia Commons
  • <p>As visitas ao castelo podem ser feitas de quarta a domingo, das 10 às quatro e meia da tarde.</p>

     Foto: Reprodução do Instagram @castelogarciadavila
  • <p>O ingresso custa R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), sendo gratuito para moradores de Mata de São João e crianças de até cinco anos.</p>

     Foto: Reprodução do Instagram @castelogarciadavila
