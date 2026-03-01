Assine
Mapa de 1513 ainda desperta a curiosidade de pesquisadores

  • <p>O documento, datado de 1513, foi assinado por Piri Reis, cartógrafo da Marinha do Império Otomano.</p>

     Foto: Domínio Público
  • <p>Desenhado em pele de gazela, o mapa chamou atenção por sua riqueza de detalhes e por reunir fontes diversas.</p>

     Foto: Domínio Público
  • <p>O conteúdo incluía mapas ptolomaicos, portugueses, árabes e até supostas ilustrações perdidas de Cristóvão Colombo.</p>

     Foto: Wikimedia Commons/Yair Haklai
  • <p>O fragmento mostra partes da Europa, África e América do Sul com relativa precisão, embora o Caribe apareça distorcido.</p>

     Foto: Domínio Público
  • <p>O “erro” pode refletir a insistência de Cristóvão Colombo de que Cuba era parte da Ásia.</p>

     Foto: Robin Canfield/Unsplash
  • <p>Outro detalhe controverso é a representação de um grande continente no sul do mapa, interpretado por alguns como a Antártida.</p>

     Foto: Domínio Público
  • <p>A teoria foi popularizada por Charles Hapgood, em 1966. Na época, ele sugeriu que uma “civilização avançada desconhecida” teria sido capaz de registrar a antártica quando ela ainda não estava coberta por gelo.</p>

     Foto: zhrenming/Pixabay
  • <p>No entanto, a tese não tinha embasamento científico, uma vez que a Antártida está coberta de gelo há milhões de anos.</p>

     Foto: Makri27/Pixabay
  • <p>O mais provável é que essa região represente a Terra Australis Incognita, um pedaço de terra que era retratado com frequência em mapas do Renascimento.</p>

     Foto: Wikimedia Commons/Kattigara
  • <p>O mapa combina técnicas islâmicas e europeias, rompendo com a visão medieval de um “Oceano Encirculante” intransponível e sugerindo que os mares poderiam ser navegados.</p>

     Foto: Splash of Rain/Pexels
  • <p>Hoje, apenas um terço do documento original permanece intacto, com ilustrações de criaturas míticas e anotações em turco otomano.</p>

     Foto: Reprodução
  • <p>O mapa está exposto no Palácio de Topkapi, que fica em Istambul, na Turquia.</p>

     Foto: Haroon Ameer/Unsplash
  • <p>Mustafa Kemal Atatürk, que foi presidente da Turquia de 1923 a 1938, promoveu o estudo do mapa como parte do legado científico otomano.</p>

     Foto: Domínio Público
  • <p>Nascido por volta de 1470, Piri Reis serviu na marinha otomana durante os reinados dos sultões Bayezid II, Selim I e Suleiman, o Magnífico, participando de várias campanhas navais.</p>

     Foto: Reprodução
  • <p>Além do mapa, ele escreveu o Kitab-? Bahriye (Livro da Navegação), uma obra de grande valor científico e estratégico que descrevia portos, mares e rotas do Mediterrâneo.</p>

     Foto: Domínio Público
  • <p>Piri Reis foi também um reflexo do poder marítimo do Império Otomano no século 16, quando este se expandia não só por terra, mas também pelo mar.</p>

     Foto: Freepik/travel-photography
  • <p>Piri Reis foi executado em 1553, possivelmente por motivos políticos, mas seu legado permanece como testemunho da contribuição otomana à cartografia e à navegação.</p>

     Foto: Conteúdo gerado por IA/Freepik
