Animais

Aves gigantes botam ovos que custam R$ 1 mil a dúzia

Redação Flipar
  • <p>A raça encontrada em algumas pequenas propriedades pelo Brasil tem como característica que mais chama a atenção o tamanho dos galos.</p>

     Foto: Reprodução
  • <p>Os galos costumam medir de 1,05 metro até assombrosos 1,31. Algumas fêmeas podem superar também 1,05 metro, segundo publicações especializadas.</p>

     Foto: Divulgação/Prefeitura de Feira de Santana/BA
  • <p>Em reportagem em 2023, o G1 ouviu criadores. Leonardo Pontini, de Vargem Alta, no Sul do Espírito Santo., disse que adquiriu ovos das aves pela internet e eu também comprou aves de outros criadores. </p>

    Foto: Reprodução/TV Gazeta
  • <p>O produtor relatou na ocasião que chegou a vender uma ave dessa espécie por R$ 6 mil por causa do potencial de lucro que elas têm com ovos especiais.</p>

     Foto: Reprodução/TV Gazeta
  • <p>Como a espécie Índio Gigante é procurada por criadores interessados na reprodução de aves grandes e de alta qualidade, os ovos férteis (para incubação) alcançam preços incríveis. </p>

    Foto: Reprodução/Youtube
  • <p>Em 2017, um galo da raÃ§a foi arrematado em leilÃ£o por um produtor rural de Sorocaba (SP) apÃ³s lance de R$ 154 mil. Pertencente Ã  variedade Crista Bola, ele foi batizado de Hokaido.</p>

     Foto: DivulgaÃ§Ã£o
  • <p>Segundo o produtor, o crescimento da espécie é mais rápido se comparado ao de outras. Em cinco meses, as aves já podem ser abatidas. </p>

    Foto: Divulgação/Governo de Rondônia
  • <p>Após 130 dias de desenvolvimento, as fêmeas já chegam a ter em média 2,5 quilos; e os machos, 3 quilos.</p>

     Foto: Reprodução/Youtube
  • <p>O macho adulto pode pesar até oito quilos e a fêmea, cinco. No entanto, muitos criadores incorporam essas aves nas propriedades pelo exotismo e não as abatem. </p>

    Foto: Reprodução/Facebook
  • <p>Por causa do porte e da beleza, com penas de cores sortidas, essas aves podem ser ornamentais em algumas propriedades.</p>

     Foto: Reprodução
  • <p>As aves Índio Gigante botam de 80 a 100 ovos por ano e o tamanho é semelhante ao das espécies comuns. </p>

    Foto: Reprodução/Facebook
  • <p>Os ovos podem ter cor marrom, variando entre tonalidades mais claras e escuras. Mas a coloração também pode ser branca, bege, vermelha, azul e verde.</p>

     Foto: Divulgação/Governo de Rondônia
  • <p>A expectativa de vida é semelhante ou um pouco maior do que as espécies comuns, dependendo das condições de criação e manejo. Em média, as comuns podem viver entre 5 a 10 anos, enquanto as da raça Índio Gigante vivem entre 6 e 12 anos.</p>

     Foto: Reprodução
  • <p>A raça surgiu a partir do cruzamento genético de raças variadas. Os cruzamentos se sucederam até resultarem nos maiores exemplares vistos hoje em dia.</p>

     Foto: Engin Akyurt por Pexels
  • <p>Os galos gigantes contrariam a ideia de que seriam feitos para rinhas, dada a imponência. Os criadores contam que trata-se de uma espécie dócil.</p>

     Foto: Reprodução/TV Globo
  • <p>Apesar de tantas características próprias, a Índio Gigante é da mesma família zoológica de outras aves ditas “galiformes” , como codorna, faisão, pavão e peru.</p>

     Foto: Oleksandr Ilhas Canárias por Pexels
