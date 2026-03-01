Assine
Banha de porco ganha espaço como opção aos óleos vegetais

Redação Flipar
    A banha de porco é uma gordura animal tradicional, muito utilizada na culinária por sua estabilidade em altas temperaturas e por realçar o sabor dos alimentos.

    Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
    Ela é a gordura branca e sólida, extraída principalmente do tecido adiposo do porco, parte subcutânea, que é derretida e clarificada.

    Foto: Reprodução do Flickr Julieta Arias
    Foi a principal gordura culinária por séculos, especialmente na Europa e em muitas regiões do Brasil, antes da popularização dos óleos vegetais industrializados a partir do século XX.

     Foto: Reprodução do Flickr Jane Williams
    Na cozinha brasileira, especialmente em Minas Gerais, a banha era amplamente utilizada na culinária tropeira para o preparo de alimentos e para a conservação de carnes, como linguiça e feijão.

     Foto: Reprodução do Facebook Video Clip
    A banha tem mais calorias por grama, mas costuma demandar menos quantidade para untar uma panela em comparação ao óleo. No entanto, perdeu popularidade devido à campanha de marketing dos óleos vegetais e à associação da gordura animal com problemas de saúde.

     Foto: Reprodução do Flickr Amaury Rolin
    É valorizada para frituras em alta temperatura, como pastéis e torresmo, pois suporta o calor sem perder suas propriedades ou oxidar facilmente.

     Foto: Reprodução do Yotuube
    É excelente para refogar alimentos, como feijão, arroz e legumes, e no preparo de massas, como a “massa podre” de tortas e empadas, conferindo uma textura e sabor únicos

     Foto: Reprodução do Flickr ableberry
    Contém uma mistura de ácidos graxos saturados, cerca de 40%, e insaturados, 60%, predominantemente ácido oleico, o mesmo graxo monoinsaturado saudável encontrado no azeite de oliva.

     Foto: Reprodução do Flickr Josh Larios
    Possui alta estabilidade térmica, o que a torna segura para cozimentos longos e frituras, pois não libera tantos compostos tóxicos sob aquecimento intenso quanto alguns óleos vegetais menos estáveis.

     Foto: Divulgação
    Dessa forma, diferente de óleos vegetais neutros, a banha adiciona um sabor suave e característico de porco aos alimentos.

     Foto: Reprodução do Flickr Veronica
    A banha de porco tem sido vista como uma alternativa mais saudável que óleos vegetais populares como o de soja ou milho para frituras e cozimento. Existem argumentos válidos para ambos os lados e a escolha depende do contexto de uso.

     Foto: Reprodução do Youtube
    Afinal, óleos vegetais como canola e soja são ricos em gorduras insaturadas, enquanto a banha de porco, o óleo de coco e a manteiga são predominantemente compostos por gorduras saturadas.

     Foto: Reprodução do Flickr Jennifer McGruther
    Ao contrário do óleo de soja e de canola, o processo de extração da banha não envolve o uso de solventes e a alta temperatura pouco causa a formação de gorduras maléficas ao corpo.

     Foto: Divulgação
    Mesmo sendo uma opção mais saudável, a banha de porco ainda é uma gordura e deve ser consumida com moderação para evitar problemas de saúde como ganho de peso.

    Foto: Reprodução de vídeo Globoplay
    De acordo com os pesquisadores da Faculdade União das Américas, do Paraná, a banha de porco ganha nessa disputa, com menos impacto no colesterol.

     Foto: Divulgação
    Embora a banha de porco seja uma boa opção para frituras, o azeite de oliva extra virgem continua sendo a melhor escolha para refogar rapidamente ou para consumir em saladas, devido às suas propriedades benéficas.

    Foto: Reprodução do Youtube
