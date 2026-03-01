Assine
overlay
Início Galeria
Animais

Luzes da natureza: o encanto milenar e a importância dos vaga-lumes no planeta

RF
Redação Flipar
  • <p>Os vaga-lumes existem desde a Era Mesozoica, quando os dinossauros ainda habitavam a Terra. Fósseis indicam que esses insetos já brilhavam há cerca de 100 milhões de anos, no período Cretáceo. Em 2025, cientistas encontraram uma espécie “brilhante” de vaga-lume daquela época, preservada em âmbar.</p>

    Os vaga-lumes existem desde a Era Mesozoica, quando os dinossauros ainda habitavam a Terra. Fósseis indicam que esses insetos já brilhavam há cerca de 100 milhões de anos, no período Cretáceo. Em 2025, cientistas encontraram uma espécie “brilhante” de vaga-lume daquela época, preservada em âmbar.

     Foto: Cai et al./Biological Sciences
  • <p>A espécie foi nomeada de Flammarionella heihakuni e descrita na revista científica Biological Sciences.O nome foi uma homenagem ao astrônomo francês Camille Flammarion e ao colecionador amador Haikun He, que doou diversos espécimes preservados em âmbar aos cientistas.</p>

    A espécie foi nomeada de Flammarionella heihakuni e descrita na revista científica Biological Sciences.O nome foi uma homenagem ao astrônomo francês Camille Flammarion e ao colecionador amador Haikun He, que doou diversos espécimes preservados em âmbar aos cientistas.

     Foto: Cai et al./Biological Sciences
  • <p>Segundo o estudo, o fóssil ajuda a preencher lacunas na compreensão da história evolutiva dos besouros lampyroides [família à qual pertencem os vaga-lumes] e mostra que características importantes, como órgãos abdominais leves, permaneceram consistentes desde meados do Cretáceo.</p>

    Segundo o estudo, o fóssil ajuda a preencher lacunas na compreensão da história evolutiva dos besouros lampyroides [família à qual pertencem os vaga-lumes] e mostra que características importantes, como órgãos abdominais leves, permaneceram consistentes desde meados do Cretáceo.

     Foto: Flickr anchusphotography
  • <p>Vaga-lume ou pirilampo são denominações comuns de insetos coleópteros dotados por suas emissões de luz bioluminescente.</p>

    Vaga-lume ou pirilampo são denominações comuns de insetos coleópteros dotados por suas emissões de luz bioluminescente.

     Foto: Flickr lwj168
  • <p>Assim, suas larvas alimentam-se principalmente de vegetais e outros insetos menores. Além disso, há espécies com hábitos terrícolas, que roem raízes e base do caule de plantas.</p>

    Assim, suas larvas alimentam-se principalmente de vegetais e outros insetos menores. Além disso, há espécies com hábitos terrícolas, que roem raízes e base do caule de plantas.

     Foto: Flickr asuka
  • <p>Uma das espécies mais comuns na Europa é a Lampyris noctiluca, na qual apenas os machos são alados. As suas larvas são predadoras vorazes de caracóis e, por isso, consideradas amigas dos agricultores.</p>

    Uma das espécies mais comuns na Europa é a Lampyris noctiluca, na qual apenas os machos são alados. As suas larvas são predadoras vorazes de caracóis e, por isso, consideradas amigas dos agricultores.

     Foto: - Flickr Mary Rasmussen
  • <p>Os órgãos bioluminescentes do pirilampo localizam-se na parte inferior dos segmentos abdominais. A luciferina é oxidada pelo oxigênio nuclear, com mediação da enzima luciferase. Algo que resulta em oxiluciferina que perde energia, fazendo assim o inseto emitir luz.</p>

    Os órgãos bioluminescentes do pirilampo localizam-se na parte inferior dos segmentos abdominais. A luciferina é oxidada pelo oxigênio nuclear, com mediação da enzima luciferase. Algo que resulta em oxiluciferina que perde energia, fazendo assim o inseto emitir luz.

     Foto: Flickr James Palazzolo
  • <p>As fêmeas produzem a luz para atrair parceiros, mas tem uma desvantagem. A sua própria luminosidade pode também atrair predadores, como a lagartixa.</p>

    As fêmeas produzem a luz para atrair parceiros, mas tem uma desvantagem. A sua própria luminosidade pode também atrair predadores, como a lagartixa.

     Foto: Flickr terry priest
  • <p>Especificamente no Brasil, concentra-se 25% das duas mil espécies de vaga-lumes do mundo. A Mata Atlântica é um dos ecossistemas que possui o maior número desses animais.</p>

    Especificamente no Brasil, concentra-se 25% das duas mil espécies de vaga-lumes do mundo. A Mata Atlântica é um dos ecossistemas que possui o maior número desses animais.

     Foto: Flickr terry priest
  • <p>Os vaga-lumes adultos medem entre cinco e vinte e cinco milÃ­metros de comprimento, tendo o corpo achatado. A coloraÃ§Ã£o varia entre o marrom-escuro, preto, alaranjado e amarelo.</p>

    Os vaga-lumes adultos medem entre cinco e vinte e cinco milÃ­metros de comprimento, tendo o corpo achatado. A coloraÃ§Ã£o varia entre o marrom-escuro, preto, alaranjado e amarelo.

     Foto: Flickr Our Breathing Planet
  • <p>Desse modo, os machos apresentam asas, enquanto as fêmeas possuem asas pequenas ou não possuem. Eles também contam com três pares de pernas.</p>

    Desse modo, os machos apresentam asas, enquanto as fêmeas possuem asas pequenas ou não possuem. Eles também contam com três pares de pernas.

     Foto: DKfindout/Reprodução
  • <p>Os vaga-lumes habitam tanto regiões tropicais quanto temperadas. De maneira geral, eles preferem áreas quentes e úmidas, sendo apenas algumas espécies encontradas em regiões secas.</p>

    Os vaga-lumes habitam tanto regiões tropicais quanto temperadas. De maneira geral, eles preferem áreas quentes e úmidas, sendo apenas algumas espécies encontradas em regiões secas.

     Foto: Visit Jersey/Reprodução.
  • <p>Os vaga-lumes, geralmente, comem lesmas, caracóis e minhocas. Algumas espécies consomem pólen ou néctar, enquanto somente alguns representantes são predadores, podendo também realizar o canibalismo, quando as fêmeas consomem os machos.</p>

    Os vaga-lumes, geralmente, comem lesmas, caracóis e minhocas. Algumas espécies consomem pólen ou néctar, enquanto somente alguns representantes são predadores, podendo também realizar o canibalismo, quando as fêmeas consomem os machos.

     Foto: Reprodução do Youtube
  • <p>Esses insetos se reproduzem por meio da deposição dos ovos, feita pelas fêmeas. Quando eles eclodem, pequenas larvas achatadas surgem e também produzem bioluminescência.</p>

    Esses insetos se reproduzem por meio da deposição dos ovos, feita pelas fêmeas. Quando eles eclodem, pequenas larvas achatadas surgem e também produzem bioluminescência.

     Foto: Reprodução do Youtube
  • <p>No primeiro momento da vida, elas vivem no chÃ£o e se alimentam de caracÃ³is e lesmas, injetando um fluido dentro do corpo da presa para fazer a prÃ©-digestÃ£o antes do consumo.</p>

    No primeiro momento da vida, elas vivem no chÃ£o e se alimentam de caracÃ³is e lesmas, injetando um fluido dentro do corpo da presa para fazer a prÃ©-digestÃ£o antes do consumo.

     Foto: ReproduÃ§Ã£o do Youtube
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay