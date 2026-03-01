Luzes da natureza: o encanto milenar e a importância dos vaga-lumes no planeta

Os vaga-lumes existem desde a Era Mesozoica, quando os dinossauros ainda habitavam a Terra. Fósseis indicam que esses insetos já brilhavam há cerca de 100 milhões de anos, no período Cretáceo. Em 2025, cientistas encontraram uma espécie “brilhante” de vaga-lume daquela época, preservada em âmbar.