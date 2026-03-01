Luzes da natureza: o encanto milenar e a importância dos vaga-lumes no planeta
Os vaga-lumes existem desde a Era Mesozoica, quando os dinossauros ainda habitavam a Terra. Fósseis indicam que esses insetos já brilhavam há cerca de 100 milhões de anos, no período Cretáceo. Em 2025, cientistas encontraram uma espécie “brilhante” de vaga-lume daquela época, preservada em âmbar.Foto: Cai et al./Biological Sciences
A espécie foi nomeada de Flammarionella heihakuni e descrita na revista científica Biological Sciences.O nome foi uma homenagem ao astrônomo francês Camille Flammarion e ao colecionador amador Haikun He, que doou diversos espécimes preservados em âmbar aos cientistas.Foto: Cai et al./Biological Sciences
Segundo o estudo, o fóssil ajuda a preencher lacunas na compreensão da história evolutiva dos besouros lampyroides [família à qual pertencem os vaga-lumes] e mostra que características importantes, como órgãos abdominais leves, permaneceram consistentes desde meados do Cretáceo.Foto: Flickr anchusphotography
Vaga-lume ou pirilampo são denominações comuns de insetos coleópteros dotados por suas emissões de luz bioluminescente.Foto: Flickr lwj168
Assim, suas larvas alimentam-se principalmente de vegetais e outros insetos menores. Além disso, há espécies com hábitos terrícolas, que roem raízes e base do caule de plantas.Foto: Flickr asuka
Uma das espécies mais comuns na Europa é a Lampyris noctiluca, na qual apenas os machos são alados. As suas larvas são predadoras vorazes de caracóis e, por isso, consideradas amigas dos agricultores.Foto: - Flickr Mary Rasmussen
Os órgãos bioluminescentes do pirilampo localizam-se na parte inferior dos segmentos abdominais. A luciferina é oxidada pelo oxigênio nuclear, com mediação da enzima luciferase. Algo que resulta em oxiluciferina que perde energia, fazendo assim o inseto emitir luz.Foto: Flickr James Palazzolo
As fêmeas produzem a luz para atrair parceiros, mas tem uma desvantagem. A sua própria luminosidade pode também atrair predadores, como a lagartixa.Foto: Flickr terry priest
Especificamente no Brasil, concentra-se 25% das duas mil espécies de vaga-lumes do mundo. A Mata Atlântica é um dos ecossistemas que possui o maior número desses animais.Foto: Flickr terry priest
Os vaga-lumes adultos medem entre cinco e vinte e cinco milÃmetros de comprimento, tendo o corpo achatado. A coloraÃ§Ã£o varia entre o marrom-escuro, preto, alaranjado e amarelo.Foto: Flickr Our Breathing Planet
Desse modo, os machos apresentam asas, enquanto as fêmeas possuem asas pequenas ou não possuem. Eles também contam com três pares de pernas.Foto: DKfindout/Reprodução
Os vaga-lumes habitam tanto regiões tropicais quanto temperadas. De maneira geral, eles preferem áreas quentes e úmidas, sendo apenas algumas espécies encontradas em regiões secas.Foto: Visit Jersey/Reprodução.
Os vaga-lumes, geralmente, comem lesmas, caracóis e minhocas. Algumas espécies consomem pólen ou néctar, enquanto somente alguns representantes são predadores, podendo também realizar o canibalismo, quando as fêmeas consomem os machos.Foto: Reprodução do Youtube
Esses insetos se reproduzem por meio da deposição dos ovos, feita pelas fêmeas. Quando eles eclodem, pequenas larvas achatadas surgem e também produzem bioluminescência.Foto: Reprodução do Youtube
No primeiro momento da vida, elas vivem no chÃ£o e se alimentam de caracÃ³is e lesmas, injetando um fluido dentro do corpo da presa para fazer a prÃ©-digestÃ£o antes do consumo.Foto: ReproduÃ§Ã£o do Youtube