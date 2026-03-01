Assine
Cientista alerta: nova extinção em massa será a ‘mais rápida da História’

RF
Redação Flipar
  • <p>É o que afirma o pesquisador e diretor do Centro de Saúde e Desempenho Humano da University College London, Hugh Montgomery.</p>

     Foto: Panoramio / Nikolai Karaneschev
  • <p>Ele é um dos responsáveis pelo relatório de 2024 sobre crise climática e saúde da prestigiada revista científica The Lancet.</p>

     Foto: Reprodução/YouTube
  • <p>Segundo ele, a Terra pode passar por uma situação parecida com a que aconteceu há milhões de anos, no chamado Período Permiano, quando cerca de 90% das espécies desapareceram por causa das condições extremas.</p>

     Foto: Freepik/wirestock
  • <p>Montgomery participou da abertura do Forecasting Healthy Futures Global Summit, um encontro internacional que começou na terça-feira (8/4), no Rio de Janeiro.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>O Brasil foi escolhido como sede do evento porque, em novembro, também vai receber a COP 30 — a grande conferência da ONU sobre o clima.</p>

     Foto: Autor Desconhecido/Wikimedia Commons/Creative Commons
  • <p>Montgomery explicou que essa extinção “é a mais rápida da história do planeta” e ela já está acontecendo. “Nós que estamos causando isso”, pontuou.</p>

     Foto: Matt Palmer/Unsplash
  • <p>Se a temperatura global subir 3 °C acima dos níveis pré-industriais, a situação pode ficar catastrófica.</p>

     Foto: Freepik/rawpixel.com
  • <p>“Se continuarmos golpeando a base dessa coluna instável sobre a qual estamos apoiados, a própria espécie humana estará ameaçada”, disse o pesquisador.</p>

     Foto: Javier Miranda/Unsplash
  • <p>“A concentração atmosférica de CO2 não só está aumentando, como está aumentando de forma cada vez mais acentuada”, alertou Montgomery. Mas os impactos graves podem aparecer ainda mais rápido do que o esperado.</p>

     Foto: Olga Oginskaya/Pixabay
  • <p>Segundo o especialista, se o aquecimento atingir entre 1,7 °C e 2,3 °C (mesmo que por pouco tempo), o gelo do Ártico pode derreter rapidamente, afetando as correntes oceânicas que regulam o clima.</p>

     Foto: Magdalena Kula Manchee/Unsplash
  • <p>Esse processo levaria a um aumento do nível do mar em vários metros nos próximos 20 ou 30 anos, com efeitos devastadores.</p>

     Foto: Pexels/DSD
  • <p>O pesquisador também destacou outros fatores do aquecimento global, como o metano – cerca de 83 vezes mais prejudicial que o dióxido de carbono, liberado principalmente na extração de gás natural.</p>

     Foto: Ratfink1973/Pixabay
  • <p>Ele afirmou que agir agora para reduzir a poluição é crucial até para a economia mundial, que pode perder 38 trilhões de dólares por ano a partir de 2049 devido à crise climática.</p>

     Foto: NOAA/Unsplash
  • <p>Por fim, Montgomery ressaltou a importância de pensar em formas de se adaptar, uma vez que a saúde das pessoas já está sendo afetada.</p>

     Foto: Chris LeBoutillier/Unsplash
  • <p>No entanto, ele reforça que isso não pode ser feito sem reduzir drasticamente as emissões de poluentes: “[…] Não faz sentido focar apenas no alívio dos sintomas quando deveríamos estar buscando a cura”.</p>

     Foto: Andreas Weith/ Wikimedia Commons
