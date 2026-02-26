CAPITAL MINEIRA
Árvore de grande porte cai e interrompe rede elétrica em BH; veja fotos
Com a queda na Rua dos Aimorés, próximo ao número 3.410, no Bairro Barro Preto, três postes ficaram danificados e deixou mais de 75 casas sem energia na região
Após as chuvas que atingiram Belo Horizonte no últimos dias, uma árvore de grande porte caiu na Rua dos Aimorés, próximo ao número 3.410, entre a Rua Juiz de Fora e a Avenida Barbacena, no Bairro Barro Preto, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na manhã desta quinta-feira (26/2) Foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press
Uma árvore de grande porte caiu na Rua dos Aimorés, próximo ao número 3.410, no Bairro Barro Preto, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na madrugada desta quinta-feira (26/2) Foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press
