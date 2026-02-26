Assine
CAPITAL MINEIRA

Árvore de grande porte cai e interrompe rede elétrica em BH; veja fotos

Com a queda na Rua dos Aimorés, próximo ao número 3.410, no Bairro Barro Preto, três postes ficaram danificados e deixou mais de 75 casas sem energia na região

  • Após as chuvas que atingiram Belo Horizonte no últimos dias, uma árvore de grande porte caiu na Rua dos Aimorés, próximo ao número 3.410, entre a Rua Juiz de Fora e a Avenida Barbacena, no Bairro Barro Preto, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na manhã desta quinta-feira (26/2).
    Após as chuvas que atingiram Belo Horizonte no últimos dias, uma árvore de grande porte caiu na Rua dos Aimorés, próximo ao número 3.410, entre a Rua Juiz de Fora e a Avenida Barbacena, no Bairro Barro Preto, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na manhã desta quinta-feira (26/2) Foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press
    Uma árvore de grande porte caiu na Rua dos Aimorés, próximo ao número 3.410, no Bairro Barro Preto, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na madrugada desta quinta-feira (26/2) Foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press
    Uma árvore de grande porte caiu na Rua dos Aimorés, próximo ao número 3.410, no Bairro Barro Preto, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na madrugada desta quinta-feira (26/2) Foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press
    Uma árvore de grande porte caiu na Rua dos Aimorés, próximo ao número 3.410, no Bairro Barro Preto, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na madrugada desta quinta-feira (26/2) Foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press
    Uma árvore de grande porte caiu na Rua dos Aimorés, próximo ao número 3.410, no Bairro Barro Preto, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na madrugada desta quinta-feira (26/2) Foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press
    Uma árvore de grande porte caiu na Rua dos Aimorés, próximo ao número 3.410, no Bairro Barro Preto, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na madrugada desta quinta-feira (26/2) Foto: Divulgação/CBMMG
    Uma árvore de grande porte caiu na Rua dos Aimorés, próximo ao número 3.410, no Bairro Barro Preto, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na madrugada desta quinta-feira (26/2) Foto: Divulgação/CBMMG
    Uma árvore de grande porte caiu na Rua dos Aimorés, próximo ao número 3.410, no Bairro Barro Preto, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na madrugada desta quinta-feira (26/2) Foto: Divulgação/CBMMG
