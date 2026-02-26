MISTÉRIO
Fotos encontradas em câmera de brechó escondem mistério: quem são?
Fotógrafo amador comprou câmera e encontrou imagens datadas de 70 anos
Câmera fotográfica vendida em um brechó na Inglaterra continha um filme não revelado de aproximadamente 70 anos com imagens de uma viagem de esqui a St. Moritz, na Suíça Foto: Salisbury Photo Centre.
O equipamento era uma Zeiss Ikon Baby Ikonta, modelo compacto projetado para caber no bolso e que utiliza filme tamanho 127, formato lançado pela Kodak em 1912 e que começou a cair em desuso a partir de 1960 Foto: Salisbury Photo Centre.
Ao levar a câmera para casa, o fotógrafo amador percebeu que havia um rolo de filme ainda não revelado em seu interior. Foto: Salisbury Photo Centre.
Diante da raridade, decidiu procurar ajuda especializada e levou o material a uma loja especializada, chamada Salisbury Photo Centre. As imagens estavam nítidas e mostravam um grupo, provavelmente uma família, durante uma viagem de esqui nos Alpes Suíços no fim da década de 1950. Foto: Salisbury Photo Centre.
Uma das fotografias retrata uma mulher sorridente patinando no gelo em frente ao icônico Badrutts Palace Hotel, inaugurado em 1896 e símbolo da região. Foto: Salisbury Photo Centre.
Outras imagens mostram esquiadores usando coletes numerados com a inscrição "Cow & Gate". A marca britânica, conhecida por produtos de nutrição infantil, patrocinou o "Cow & Gate Ski Trophy" nos anos 1950, o que ajudou a situar o período das fotos. Foto: Salisbury Photo Centre.
Apesar da repercussão em jornais e nas redes sociais, ninguém reconheceu os rostos retratados até o momento. Foto: Salisbury Photo Centre.
O tipo de filme usado era o Verichrome Pan 127, lançado em 1956. Foto: Salisbury Photo Centre.