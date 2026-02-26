JUIZ DE FORA
Casas desabam em Juiz de Fora na manhã desta quinta (26/02); veja fotos
Zona da Mata sofre com chuva forte desde segunda-feira (23/02). Até o momento, 53 pessoas morreram, sendo 47 apenas em Juiz de Fora
No bairro Jardim Natal, em Juiz de Fora, seis residências foram invadidas pela enchente. Pessoas limpam suas casas, removem móveis e utensílios, máquinas tentam desobstruir o leito do córrego que está repleto de destroços Foto: Túlio Santos/EM/D.A Press
