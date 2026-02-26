Assine
overlay
Início Galeria
JUIZ DE FORA

Casas desabam em Juiz de Fora na manhã desta quinta (26/02); veja fotos

Zona da Mata sofre com chuva forte desde segunda-feira (23/02). Até o momento, 53 pessoas morreram, sendo 47 apenas em Juiz de Fora

Túlio Santos
  • No bairro Jardim Natal, em Juiz de Fora, seis residências foram invadidas pela enchente. Pessoas limpam suas casas, removem móveis e utensílios, máquinas tentam desobstruir o leito do córrego que está repleto de destroços
    No bairro Jardim Natal, em Juiz de Fora, seis residências foram invadidas pela enchente. Pessoas limpam suas casas, removem móveis e utensílios, máquinas tentam desobstruir o leito do córrego que está repleto de destroços Foto: Túlio Santos/EM/D.A Press
  • No bairro Jardim Natal, em Juiz de Fora, seis residências foram invadidas pela enchente. Pessoas limpam suas casas, removem móveis e utensílios, máquinas tentam desobstruir o leito do córrego que está repleto de destroços
    No bairro Jardim Natal, em Juiz de Fora, seis residências foram invadidas pela enchente. Pessoas limpam suas casas, removem móveis e utensílios, máquinas tentam desobstruir o leito do córrego que está repleto de destroços Foto: Túlio Santos/EM/D.A Press
  • No bairro Jardim Natal, em Juiz de Fora, seis residências foram invadidas pela enchente. Pessoas limpam suas casas, removem móveis e utensílios, máquinas tentam desobstruir o leito do córrego que está repleto de destroços
    No bairro Jardim Natal, em Juiz de Fora, seis residências foram invadidas pela enchente. Pessoas limpam suas casas, removem móveis e utensílios, máquinas tentam desobstruir o leito do córrego que está repleto de destroços Foto: Túlio Santos/EM/D.A Press
  • No bairro Jardim Natal, em Juiz de Fora, seis residências foram invadidas pela enchente. Pessoas limpam suas casas, removem móveis e utensílios, máquinas tentam desobstruir o leito do córrego que está repleto de destroços
    No bairro Jardim Natal, em Juiz de Fora, seis residências foram invadidas pela enchente. Pessoas limpam suas casas, removem móveis e utensílios, máquinas tentam desobstruir o leito do córrego que está repleto de destroços Foto: Túlio Santos/EM/D.A Press
  • No bairro Jardim Natal, em Juiz de Fora, seis residências foram invadidas pela enchente. Pessoas limpam suas casas, removem móveis e utensílios, máquinas tentam desobstruir o leito do córrego que está repleto de destroços
    No bairro Jardim Natal, em Juiz de Fora, seis residências foram invadidas pela enchente. Pessoas limpam suas casas, removem móveis e utensílios, máquinas tentam desobstruir o leito do córrego que está repleto de destroços Foto: Túlio Santos/EM/D.A Press
  • No bairro Jardim Natal, em Juiz de Fora, seis residências foram invadidas pela enchente. Pessoas limpam suas casas, removem móveis e utensílios, máquinas tentam desobstruir o leito do córrego que está repleto de destroços
    No bairro Jardim Natal, em Juiz de Fora, seis residências foram invadidas pela enchente. Pessoas limpam suas casas, removem móveis e utensílios, máquinas tentam desobstruir o leito do córrego que está repleto de destroços Foto: Túlio Santos/EM/D.A Press
  • No bairro Jardim Natal, em Juiz de Fora, seis residências foram invadidas pela enchente. Pessoas limpam suas casas, removem móveis e utensílios, máquinas tentam desobstruir o leito do córrego que está repleto de destroços
    No bairro Jardim Natal, em Juiz de Fora, seis residências foram invadidas pela enchente. Pessoas limpam suas casas, removem móveis e utensílios, máquinas tentam desobstruir o leito do córrego que está repleto de destroços Foto: Túlio Santos/EM/D.A Press
  • No bairro Jardim Natal, em Juiz de Fora, seis residências foram invadidas pela enchente. Pessoas limpam suas casas, removem móveis e utensílios, máquinas tentam desobstruir o leito do córrego que está repleto de destroços
    No bairro Jardim Natal, em Juiz de Fora, seis residências foram invadidas pela enchente. Pessoas limpam suas casas, removem móveis e utensílios, máquinas tentam desobstruir o leito do córrego que está repleto de destroços Foto: Túlio Santos/EM/D.A Press
  • No bairro Jardim Natal, em Juiz de Fora, seis residências foram invadidas pela enchente. Pessoas limpam suas casas, removem móveis e utensílios, máquinas tentam desobstruir o leito do córrego que está repleto de destroços
    No bairro Jardim Natal, em Juiz de Fora, seis residências foram invadidas pela enchente. Pessoas limpam suas casas, removem móveis e utensílios, máquinas tentam desobstruir o leito do córrego que está repleto de destroços Foto: Túlio Santos/EM/D.A Press
  • No bairro Jardim Natal, em Juiz de Fora, seis residências foram invadidas pela enchente. Pessoas limpam suas casas, removem móveis e utensílios, máquinas tentam desobstruir o leito do córrego que está repleto de destroços
    No bairro Jardim Natal, em Juiz de Fora, seis residências foram invadidas pela enchente. Pessoas limpam suas casas, removem móveis e utensílios, máquinas tentam desobstruir o leito do córrego que está repleto de destroços Foto: Túlio Santos/EM/D.A Press
  • No bairro Jardim Natal, em Juiz de Fora, seis residências foram invadidas pela enchente. Pessoas limpam suas casas, removem móveis e utensílios, máquinas tentam desobstruir o leito do córrego que está repleto de destroços
    No bairro Jardim Natal, em Juiz de Fora, seis residências foram invadidas pela enchente. Pessoas limpam suas casas, removem móveis e utensílios, máquinas tentam desobstruir o leito do córrego que está repleto de destroços Foto: Túlio Santos/EM/D.A Press
  • No bairro Jardim Natal, em Juiz de Fora, seis residências foram invadidas pela enchente. Pessoas limpam suas casas, removem móveis e utensílios, máquinas tentam desobstruir o leito do córrego que está repleto de destroços
    No bairro Jardim Natal, em Juiz de Fora, seis residências foram invadidas pela enchente. Pessoas limpam suas casas, removem móveis e utensílios, máquinas tentam desobstruir o leito do córrego que está repleto de destroços Foto: Túlio Santos/EM/D.A Press
  • No bairro Jardim Natal, em Juiz de Fora, seis residências foram invadidas pela enchente. Pessoas limpam suas casas, removem móveis e utensílios, máquinas tentam desobstruir o leito do córrego que está repleto de destroços
    No bairro Jardim Natal, em Juiz de Fora, seis residências foram invadidas pela enchente. Pessoas limpam suas casas, removem móveis e utensílios, máquinas tentam desobstruir o leito do córrego que está repleto de destroços Foto: Túlio Santos/EM/D.A Press
  • No bairro Jardim Natal, em Juiz de Fora, seis residências foram invadidas pela enchente. Pessoas limpam suas casas, removem móveis e utensílios, máquinas tentam desobstruir o leito do córrego que está repleto de destroços
    No bairro Jardim Natal, em Juiz de Fora, seis residências foram invadidas pela enchente. Pessoas limpam suas casas, removem móveis e utensílios, máquinas tentam desobstruir o leito do córrego que está repleto de destroços Foto: Túlio Santos/EM/D.A Press
  • No bairro Jardim Natal, em Juiz de Fora, seis residências foram invadidas pela enchente. Pessoas limpam suas casas, removem móveis e utensílios, máquinas tentam desobstruir o leito do córrego que está repleto de destroços
    No bairro Jardim Natal, em Juiz de Fora, seis residências foram invadidas pela enchente. Pessoas limpam suas casas, removem móveis e utensílios, máquinas tentam desobstruir o leito do córrego que está repleto de destroços Foto: Túlio Santos/EM/D.A Press
  • No bairro Jardim Natal, em Juiz de Fora, seis residências foram invadidas pela enchente. Pessoas limpam suas casas, removem móveis e utensílios, máquinas tentam desobstruir o leito do córrego que está repleto de destroços
    No bairro Jardim Natal, em Juiz de Fora, seis residências foram invadidas pela enchente. Pessoas limpam suas casas, removem móveis e utensílios, máquinas tentam desobstruir o leito do córrego que está repleto de destroços Foto: Túlio Santos/EM/D.A Press
  • No bairro Jardim Natal, em Juiz de Fora, seis residências foram invadidas pela enchente. Pessoas limpam suas casas, removem móveis e utensílios, máquinas tentam desobstruir o leito do córrego que está repleto de destroços
    No bairro Jardim Natal, em Juiz de Fora, seis residências foram invadidas pela enchente. Pessoas limpam suas casas, removem móveis e utensílios, máquinas tentam desobstruir o leito do córrego que está repleto de destroços Foto: Túlio Santos/EM/D.A Press
  • No bairro Jardim Natal, em Juiz de Fora, seis residências foram invadidas pela enchente. Pessoas limpam suas casas, removem móveis e utensílios, máquinas tentam desobstruir o leito do córrego que está repleto de destroços
    No bairro Jardim Natal, em Juiz de Fora, seis residências foram invadidas pela enchente. Pessoas limpam suas casas, removem móveis e utensílios, máquinas tentam desobstruir o leito do córrego que está repleto de destroços Foto: Túlio Santos/EM/D.A Press
  • No bairro Jardim Natal, em Juiz de Fora, seis residências foram invadidas pela enchente. Pessoas limpam suas casas, removem móveis e utensílios, máquinas tentam desobstruir o leito do córrego que está repleto de destroços
    No bairro Jardim Natal, em Juiz de Fora, seis residências foram invadidas pela enchente. Pessoas limpam suas casas, removem móveis e utensílios, máquinas tentam desobstruir o leito do córrego que está repleto de destroços Foto: Túlio Santos/EM/D.A Press
  • No bairro Jardim Natal, em Juiz de Fora, seis residências foram invadidas pela enchente. Pessoas limpam suas casas, removem móveis e utensílios, máquinas tentam desobstruir o leito do córrego que está repleto de destroços
    No bairro Jardim Natal, em Juiz de Fora, seis residências foram invadidas pela enchente. Pessoas limpam suas casas, removem móveis e utensílios, máquinas tentam desobstruir o leito do córrego que está repleto de destroços Foto: Túlio Santos/EM/D.A Press
  • No bairro Jardim Natal, em Juiz de Fora, seis residências foram invadidas pela enchente. Pessoas limpam suas casas, removem móveis e utensílios, máquinas tentam desobstruir o leito do córrego que está repleto de destroços
    No bairro Jardim Natal, em Juiz de Fora, seis residências foram invadidas pela enchente. Pessoas limpam suas casas, removem móveis e utensílios, máquinas tentam desobstruir o leito do córrego que está repleto de destroços Foto: Túlio Santos/EM/D.A Press
  • No bairro Jardim Natal, em Juiz de Fora, seis residências foram invadidas pela enchente. Pessoas limpam suas casas, removem móveis e utensílios, máquinas tentam desobstruir o leito do córrego que está repleto de destroços
    No bairro Jardim Natal, em Juiz de Fora, seis residências foram invadidas pela enchente. Pessoas limpam suas casas, removem móveis e utensílios, máquinas tentam desobstruir o leito do córrego que está repleto de destroços Foto: Túlio Santos/EM/D.A Press
  • No bairro Jardim Natal, em Juiz de Fora, seis residências foram invadidas pela enchente. Pessoas limpam suas casas, removem móveis e utensílios, máquinas tentam desobstruir o leito do córrego que está repleto de destroços
    No bairro Jardim Natal, em Juiz de Fora, seis residências foram invadidas pela enchente. Pessoas limpam suas casas, removem móveis e utensílios, máquinas tentam desobstruir o leito do córrego que está repleto de destroços Foto: Túlio Santos/EM/D.A Press
  • No bairro Jardim Natal, em Juiz de Fora, seis residências foram invadidas pela enchente. Pessoas limpam suas casas, removem móveis e utensílios, máquinas tentam desobstruir o leito do córrego que está repleto de destroços
    No bairro Jardim Natal, em Juiz de Fora, seis residências foram invadidas pela enchente. Pessoas limpam suas casas, removem móveis e utensílios, máquinas tentam desobstruir o leito do córrego que está repleto de destroços Foto: Túlio Santos/EM/D.A Press
  • No bairro Jardim Natal, em Juiz de Fora, seis residências foram invadidas pela enchente. Pessoas limpam suas casas, removem móveis e utensílios, máquinas tentam desobstruir o leito do córrego que está repleto de destroços
    No bairro Jardim Natal, em Juiz de Fora, seis residências foram invadidas pela enchente. Pessoas limpam suas casas, removem móveis e utensílios, máquinas tentam desobstruir o leito do córrego que está repleto de destroços Foto: Túlio Santos/EM/D.A Press
  • No bairro Jardim Natal, em Juiz de Fora, seis residências foram invadidas pela enchente. Pessoas limpam suas casas, removem móveis e utensílios, máquinas tentam desobstruir o leito do córrego que está repleto de destroços
    No bairro Jardim Natal, em Juiz de Fora, seis residências foram invadidas pela enchente. Pessoas limpam suas casas, removem móveis e utensílios, máquinas tentam desobstruir o leito do córrego que está repleto de destroços Foto: Túlio Santos/EM/D.A Press
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay