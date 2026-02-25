CIDADE ATINGIDA POR DESLIZAMENTOS
Veja fotos de ruas e casas engolidas pela lama em Juiz de Fora
Município da Zona da Mata mineira foi atingida por chuva histórica. Corpo de Bombeiros soma 30 mortes e 31 desaparecidos até a manhã desta quarta-feira (25/2)
Inúmeras pessoas foram soterradas em deslizamentos e desabamentos Foto: Túlio Santos/EM/DA Press
Moradores do Bairro Paineiras recuperam pertences depois de abandonar casas Foto: Túlio Santos/EM/DA Press
Escavadeiras retiram lama de ruas atingidas por deslizamento em Juiz de Fora Foto: Túlio Santos/EM/DA Press
Cerca de 20 casas foram atingidas pela lama, pedras e toras de madeira das árvores arrancadas Foto: Túlio Santos/EM/DA Press
Escadaria no fim da Rua do Carmelo, no Bairro Paineiras, em Juiz de Fora Foto: Túlio Santos/EM/DA Press
Corpo de Bombeiros contabilizou 30 mortes até a manhã desta quarta-feira (25/2) Foto: Túlio Santos/EM/DA Press
Um homem morreu no edifício de três andares que desabou Foto: Túlio Santos/EM/DA Press
Temporal na Zona da Mata deixa mortos, desaparecidos, desabrigados e desalojados Foto: Túlio Santos/EM/DA Press
Prefeitura de Juiz de Fora contabiliza mais de 3.500 desabrigados e desalojados. Números seguem em atualização Foto: Túlio Santos/EM/DA Press
Moradores do Bairro Paineiras recuperam pertences depois de abandonar casas Foto: Túlio Santos/EM/DA Press
