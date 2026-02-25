Assine
overlay
Início Galeria
CIDADE ATINGIDA POR DESLIZAMENTOS

Veja fotos de ruas e casas engolidas pela lama em Juiz de Fora

Município da Zona da Mata mineira foi atingida por chuva histórica. Corpo de Bombeiros soma 30 mortes e 31 desaparecidos até a manhã desta quarta-feira (25/2)

E
Estado de Minas
  • Inúmeras pessoas foram soterradas em deslizamentos e desabamentos
    Inúmeras pessoas foram soterradas em deslizamentos e desabamentos Foto: Túlio Santos/EM/DA Press
  • Moradores do Bairro Paineiras recuperam pertences depois de abandonar casas
    Moradores do Bairro Paineiras recuperam pertences depois de abandonar casas Foto: Túlio Santos/EM/DA Press
  • Escavadeiras retiram lama de ruas atingidas por deslizamento em Juiz de Fora
    Escavadeiras retiram lama de ruas atingidas por deslizamento em Juiz de Fora Foto: Túlio Santos/EM/DA Press
  • Escavadeiras retiram lama de ruas atingidas por deslizamento em Juiz de Fora
    Escavadeiras retiram lama de ruas atingidas por deslizamento em Juiz de Fora Foto: Túlio Santos/EM/DA Press
  • Escavadeiras retiram lama de ruas atingidas por deslizamento em Juiz de Fora
    Escavadeiras retiram lama de ruas atingidas por deslizamento em Juiz de Fora Foto: Túlio Santos/EM/DA Press
  • Escavadeiras retiram lama de ruas atingidas por deslizamento em Juiz de Fora
    Escavadeiras retiram lama de ruas atingidas por deslizamento em Juiz de Fora Foto: Túlio Santos/EM/DA Press
  • Inúmeras pessoas foram soterradas em deslizamentos e desabamentos
    Inúmeras pessoas foram soterradas em deslizamentos e desabamentos Foto: Túlio Santos/EM/DA Press
  • Cerca de 20 casas foram atingidas pela lama, pedras e toras de madeira das árvores arrancadas
    Cerca de 20 casas foram atingidas pela lama, pedras e toras de madeira das árvores arrancadas Foto: Túlio Santos/EM/DA Press
  • Cerca de 20 casas foram atingidas pela lama, pedras e toras de madeira das árvores arrancadas
    Cerca de 20 casas foram atingidas pela lama, pedras e toras de madeira das árvores arrancadas Foto: Túlio Santos/EM/DA Press
  • Escadaria no fim da Rua do Carmelo, no Bairro Paineiras, em Juiz de Fora
    Escadaria no fim da Rua do Carmelo, no Bairro Paineiras, em Juiz de Fora Foto: Túlio Santos/EM/DA Press
  • Escadaria no fim da Rua do Carmelo, no Bairro Paineiras, em Juiz de Fora
    Escadaria no fim da Rua do Carmelo, no Bairro Paineiras, em Juiz de Fora Foto: Túlio Santos/EM/DA Press
  • Corpo de Bombeiros contabilizou 30 mortes até a manhã desta quarta-feira (25/2)
    Corpo de Bombeiros contabilizou 30 mortes até a manhã desta quarta-feira (25/2) Foto: Túlio Santos/EM/DA Press
  • Corpo de Bombeiros contabilizou 30 mortes até a manhã desta quarta-feira (25/2)
    Corpo de Bombeiros contabilizou 30 mortes até a manhã desta quarta-feira (25/2) Foto: Túlio Santos/EM/DA Press
  • Corpo de Bombeiros contabilizou 30 mortes até a manhã desta quarta-feira (25/2)
    Corpo de Bombeiros contabilizou 30 mortes até a manhã desta quarta-feira (25/2) Foto: Túlio Santos/EM/DA Press
  • Um homem morreu no edifício de três andares que desabou
    Um homem morreu no edifício de três andares que desabou Foto: Túlio Santos/EM/DA Press
  • Um homem morreu no edifício de três andares que desabou
    Um homem morreu no edifício de três andares que desabou Foto: Túlio Santos/EM/DA Press
  • Temporal na Zona da Mata deixa mortos, desaparecidos, desabrigados e desalojados
    Temporal na Zona da Mata deixa mortos, desaparecidos, desabrigados e desalojados Foto: Túlio Santos/EM/DA Press
  • Temporal na Zona da Mata deixa mortos, desaparecidos, desabrigados e desalojados
    Temporal na Zona da Mata deixa mortos, desaparecidos, desabrigados e desalojados Foto: Túlio Santos/EM/DA Press
  • Temporal na Zona da Mata deixa mortos, desaparecidos, desabrigados e desalojados
    Temporal na Zona da Mata deixa mortos, desaparecidos, desabrigados e desalojados Foto: Túlio Santos/EM/DA Press
  • Prefeitura de Juiz de Fora contabiliza mais de 3.500 desabrigados e desalojados. Números seguem em atualização
    Prefeitura de Juiz de Fora contabiliza mais de 3.500 desabrigados e desalojados. Números seguem em atualização Foto: Túlio Santos/EM/DA Press
  • Moradores do Bairro Paineiras recuperam pertences depois de abandonar casas
    Moradores do Bairro Paineiras recuperam pertences depois de abandonar casas Foto: Túlio Santos/EM/DA Press
  • Moradores do Bairro Paineiras recuperam pertences depois de abandonar casas
    Moradores do Bairro Paineiras recuperam pertences depois de abandonar casas Foto: Túlio Santos/EM/DA Press
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay