REVOLTA

Mulheres protestam contra decisão do TJMG sobre caso de estupro de menina

Grupo de mulheres fez uma manifestação silenciosa contra a decisão da Corte mineira que absolveu acusado, de 35 anos, de estuprar uma menina de 12

Gladyston Rodrigues
  • De acordo com o Código Penal, atos libidinosos com menores de 14 anos configuram crime, independentemente de consentimento ou histórico da vítima. Grupo foi à frente do TJMG em ato de protesto sobre o caso
    De acordo com o Código Penal, atos libidinosos com menores de 14 anos configuram crime, independentemente de consentimento ou histórico da vítima. Grupo foi à frente do TJMG em ato de protesto sobre o caso Foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press
