HIT
Pedro Sampaio é atração do sábado pós-carnaval em BH; veja fotos
DJ homenageou Zeca Pagodinho e lotou a Avenida Afonso Pena, no Centro da capital
-
Pedro Sampaio é responsável por um dos hits do carnaval brasileiro Foto: Tulio Santos/EM/D.A Press
-
Pedro Sampaio é responsável por um dos hits do carnaval brasileiro Foto: Tulio Santos/EM/D.A Press
-
Pedro Sampaio é responsável por um dos hits do carnaval brasileiro Foto: Tulio Santos/EM/D.A Press
-
Pedro Sampaio é responsável por um dos hits do carnaval brasileiro Foto: Tulio Santos/EM/D.A Press
-
-
Pedro Sampaio é responsável por um dos hits do carnaval brasileiro Foto: Tulio Santos/EM/D.A Press
-
Pedro Sampaio é responsável por um dos hits do carnaval brasileiro Foto: Tulio Santos/EM/D.A Press
-
Pedro Sampaio é responsável por um dos hits do carnaval brasileiro Foto: Tulio Santos/EM/D.A Press
-
-
Pedro Sampaio é responsável por um dos hits do carnaval brasileiro Foto: Tulio Santos/EM/D.A Press
-
Pedro Sampaio é responsável por um dos hits do carnaval brasileiro Foto: Tulio Santos/EM/D.A Press
-
Pedro Sampaio é responsável por um dos hits do carnaval brasileiro Foto: Tulio Santos/EM/D.A Press
-
-
Pedro Sampaio é responsável por um dos hits do carnaval brasileiro Foto: Tulio Santos/EM/D.A Press