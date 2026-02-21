AINDA TEM FESTA
Toca Raul abre desfile defendendo Brasil soberano; veja fotos
Bloco levou para as ruas do Centro de Belo Horizonte, neste sábado pós-carnaval, toda a irreverência e poesia do maluco beleza
-
Lado A e lado B de Raul Seixas embalaram os foliões, ao som da bateria Foto: Tulio Santos/EM/D.A Press
-
Lado A e lado B de Raul Seixas embalaram os foliões, ao som da bateria Foto: Tulio Santos/EM/D.A Press
-
Lado A e lado B de Raul Seixas embalaram os foliões, ao som da bateria Foto: Tulio Santos/EM/D.A Press
-
Lado A e lado B de Raul Seixas embalaram os foliões, ao som da bateria Foto: Tulio Santos/EM/D.A Press
-
-
Lado A e lado B de Raul Seixas embalaram os foliões, ao som da bateria Foto: Tulio Santos/EM/D.A Press
-
Lado A e lado B de Raul Seixas embalaram os foliões, ao som da bateria Foto: Tulio Santos/EM/D.A Press