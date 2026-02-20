IMPRESSIONANTE
Carro parte ao meio em acidente na BR-381, em Santa Luzia
Batida entre carreta e veículo de passeio deixa três mortos e um ferido grave na Grande BH
Batida entre carreta e veículo de passeio deixa três mortos e um ferido grave na Grande BH Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press
Com o impacto da batida, carro ficou irreconhecível Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press
Polícia Civil e concessionária Nova 381 estão no local Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press
Carreta foi parar em matagal Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press
Muitos destroços na pista Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press
Carro partiu ao meio Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press
Acidente deixou três mortos e um ferido gravemente Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press
