IMPRESSIONANTE

Carro parte ao meio em acidente na BR-381, em Santa Luzia

Batida entre carreta e veículo de passeio deixa três mortos e um ferido grave na Grande BH

Edésio Ferreira
    Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press
  • Com o impacto da batida, carro ficou irreconhecível
    Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press
  • Polícia Civil e concessionária Nova 381 estão no local
    Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press
  • Carreta foi parar em matagal
    Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press
  • Muitos destroços na pista
    Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press
  • Carro partiu ao meio
    Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press
  • Acidente deixou três mortos e um ferido gravemente
    Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press
