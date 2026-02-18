CARNAVAL
I Wanna Reggae mescla músicas brasileiras com jamaicanas em BH; veja fotos
-
As chuvas não afastaram os foliões que acompanharam o cortejo Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A/Press
-
O cortejo esteve no bairro Floresta, região Leste de BH Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A/Press
-
O cortejo foi fundado em 2013 Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A/Press
-
O bloco conta com guitarras, teclado, baixo e vozes, que se unem a 30 percussionista no decorrer do cortejo Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A/Press
-
-
I Wanna Reggae leva mescla musical de músicas jamaicanas e brasileiras para as ruas de BH Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A/Press
-
I Wanna Reggae leva mescla musical de músicas jamaicanas e brasileiras para as ruas de BH Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A/Press
-
I Wanna Reggae leva mescla musical de músicas jamaicanas e brasileiras para as ruas de BH Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A/Press
-
-
I Wanna Reggae leva mescla musical de músicas jamaicanas e brasileiras para as ruas de BH Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A/Press
-
I Wanna Reggae leva mescla musical de músicas jamaicanas e brasileiras para as ruas de BH Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A/Press
-
I Wanna Reggae leva mescla musical de músicas jamaicanas e brasileiras para as ruas de BH Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A/Press
-
-
I Wanna Reggae leva mescla musical de músicas jamaicanas e brasileiras para as ruas de BH Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A/Press
-
I Wanna Reggae leva mescla musical de músicas jamaicanas e brasileiras para as ruas de BH Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A/Press
-
Vermelho, amarelo e verde dominam as vestimentas dos foliões, cores tradicionalmente vistas no cenário do reggae Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A/Press
-
-
O bloco conta com guitarras, teclado, baixo e vozes, que se unem a 30 percussionista no decorrer do cortejo Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A/Press
-
Cartazes da Fernanda Torres e do Wagner Moura estiveram presentes no cortejo, relembrando a indicação dos filmes brasileiros ao óscar nos últimos dois anos Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A/Press