CARNAVAL BH 2026
Bloco Bartucada reúne foliões na Avenida Brasil; veja fotos
Evento aposta em repertório eclético e agita o público no último do carnaval
-
Repertório do bloco é eclético, com músicas que vão do funk ao pop Foto: Wellington Barbosa/ EM/D.A Press
-
Cortejo é realizado nesta terça-feira (17/2) Foto: Wellington Barbosa/ EM/D.A Press
-
Bloco Bartucada reúne foliões na tarde desta terça-feira (17/2) Foto: Wellington Barbosa/ EM/D.A Press
-
Ao longo de mais de 5 décadas, bloco já se apresentou mais de duas mil vezes pelo país Foto: Wellington Barbosa/ EM/D.A Press
-
-
Repertório do bloco é eclético, com músicas que vão do funk ao pop Foto: Wellington Barbosa/ EM/D.A Press
-
Bloco Bartucada reúne foliões na tarde desta terça-feira (17/2) Foto: Wellington Barbosa/ EM/D.A Press
-
Ao longo de mais de 5 décadas, bloco já se apresentou mais de duas mil vezes pelo país Foto: Wellington Barbosa/ EM/D.A Press
-