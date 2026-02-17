Assine
overlay
Início Galeria
Carnaval de BH

Me Beija Que Eu Sou Pagodeiro estreia na Afonso Pena; veja fotos

Neste ano, bloco passou a fazer parte da programação da folia que acontece nos dias oficiais. Até então, desfiles ocorriam no pré-carnaval

E
Estado de Minas
  • Agora o bloco faz sua estreia na Afonso Pena.
    Agora o bloco faz sua estreia na Afonso Pena. Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
  • Com o tempo, o bloco incorporou trio elétrico e grandes alas de percussão.
    Com o tempo, o bloco incorporou trio elétrico e grandes alas de percussão. Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
  • Últimos desfiles atraíram mais de 100 mil pessoas.
    Últimos desfiles atraíram mais de 100 mil pessoas. Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
  • Em 2025, desfile foi na Avenida João Pinheiro.
    Em 2025 o desfile foi na Avenida João Pinheiro. Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
  • O bloco nasceu em 2014 no bairro Gutierrez, Região Oeste de BH.
    O bloco nasceu em 2014 no bairro Gutierrez, Região Oeste de BH. Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
  • Estes sucessos estão no coração dos foliões, que sabem as letras de cor.
    Estes sucessos estão no coração dos foliões, que sabem as letras de cor. Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
  • Repertório traz o pagode dos anos 1990 com um toque de samba.
    Repertório traz o pagode dos anos 1990 com um toque de samba. Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
  • A mudança foi consequência do crescimento do bloco.
    A mudança foi consequência do crescimento do bloco. Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
  • Nos anos anteriores o 'Me Beija' desfilava no pré-carnaval de BH.
    Nos anos anteriores o Me Beija desfilava no pré-carnaval de BH. Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
  • Esta é a primeira vez que o bloco desfila nos dias oficiais do carnaval.
    Esta é a primeira vez que o bloco desfila nos dias oficiais do carnaval. Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay