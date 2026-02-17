Carnaval de BH
Me Beija Que Eu Sou Pagodeiro estreia na Afonso Pena; veja fotos
Neste ano, bloco passou a fazer parte da programação da folia que acontece nos dias oficiais. Até então, desfiles ocorriam no pré-carnaval
-
Agora o bloco faz sua estreia na Afonso Pena. Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
-
Com o tempo, o bloco incorporou trio elétrico e grandes alas de percussão. Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
-
Últimos desfiles atraíram mais de 100 mil pessoas. Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
-
Em 2025 o desfile foi na Avenida João Pinheiro. Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
-
-
O bloco nasceu em 2014 no bairro Gutierrez, Região Oeste de BH. Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
-
Estes sucessos estão no coração dos foliões, que sabem as letras de cor. Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
-
Repertório traz o pagode dos anos 1990 com um toque de samba. Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
-
-
A mudança foi consequência do crescimento do bloco. Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
-
Nos anos anteriores o Me Beija desfilava no pré-carnaval de BH. Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
-
Esta é a primeira vez que o bloco desfila nos dias oficiais do carnaval. Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
-