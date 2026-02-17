CARNAVAL em
Do alto do trio: veja fotos do Bloco Baianeiros
Cortejo nesta terça-feira (17/2) reúne uma multidão em Belo Horizonte e foliões se esbaldam ao ritmo de clássicos do axé
-
Veja o trio elétrico do Bloco Baianeiros Foto: Wellington Barbosa/ EM/ D.A Press
-
Veja o trio elétrico do Bloco Baianeiros Foto: Wellington Barbosa/ EM/ D.A Press
-
Veja o trio elétrico do Bloco Baianeiros Foto: Wellington Barbosa/ EM/ D.A Press
-
Veja o trio elétrico do Bloco Baianeiros Foto: Wellington Barbosa/ EM/ D.A Press
-
-
Veja o trio elétrico do Bloco Baianeiros Foto: Wellington Barbosa/ EM/ D.A Press
-
Veja o trio elétrico do Bloco Baianeiros Foto: Wellington Barbosa/ EM/ D.A Press
-
Veja o trio elétrico do Bloco Baianeiros Foto: Wellington Barbosa/ EM/ D.A Press
-
-
Veja o trio elétrico do Bloco Baianeiros Foto: Wellington Barbosa/ EM/ D.A Press