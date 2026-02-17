CARNAVAL EM BH
Veja as fotos do bloco que homenageia a responsável pela palavra baderna
Maria Baderna desfilou nesta terça-feira (17/2) trazendo a alegria da vizinha Contagem para as ruas do Santa Tereza, na capital
-
Ser chamado de baderneiro é uma honra para o bloco, cuja proposta é inclusão e ocupação de espaço público Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
-
Ser chamado de baderneiro é uma honra para o bloco, cuja proposta é inclusão e ocupação de espaço público Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
-
Ser chamado de baderneiro é uma honra para o bloco, cuja proposta é inclusão e ocupação de espaço público Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
-
Ser chamado de baderneiro é uma honra para o bloco, cuja proposta é inclusão e ocupação de espaço público Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
-
-
Ser chamado de baderneiro é uma honra para o bloco, cuja proposta é inclusão e ocupação de espaço público Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
-
Ser chamado de baderneiro é uma honra para o bloco, cuja proposta é inclusão e ocupação de espaço público Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
-
Ser chamado de baderneiro é uma honra para o bloco, cuja proposta é inclusão e ocupação de espaço público Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
-
-
Ser chamado de baderneiro é uma honra para o bloco, cuja proposta é inclusão e ocupação de espaço público Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
-
Ser chamado de baderneiro é uma honra para o bloco, cuja proposta é inclusão e ocupação de espaço público Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
-
Ser chamado de baderneiro é uma honra para o bloco, cuja proposta é inclusão e ocupação de espaço público Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
-
-
Ser chamado de baderneiro é uma honra para o bloco, cuja proposta é inclusão e ocupação de espaço público Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
-
Ser chamado de baderneiro é uma honra para o bloco, cuja proposta é inclusão e ocupação de espaço público Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
-
Ser chamado de baderneiro é uma honra para o bloco, cuja proposta é inclusão e ocupação de espaço público Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
-
-
Ser chamado de baderneiro é uma honra para o bloco, cuja proposta é inclusão e ocupação de espaço público Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press