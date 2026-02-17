CARNAVAL BH 2026
Ordináaarios leva sucessos do pagode baiano ao carnaval de BH; veja fotos
Bloco desfila nesta terça-feira (17/2) na via sonorizada da Avenida Brasil

Ordinááários resgata grandes sucessos do pagode baiano e agita carnaval de BH Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
