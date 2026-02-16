Assine
CARNAVAL

Baianas Ozadas lavam escadarias de igreja e abrem desfile em BH; veja fotos

E
Estado de Minas
  • Antes mesmo de o trio ganhar a Avenida Afonso Pena, no Centro de Belo Horizonte, o cortejo do bloco Baianas Ozadas cumpre seu rito mais sagrado: a lavagem das escadarias da Igreja São José
    Antes mesmo de o trio ganhar a Avenida Afonso Pena, no Centro de Belo Horizonte, o cortejo do bloco Baianas Ozadas cumpre seu rito mais sagrado: a lavagem das escadarias da Igreja São José Foto: Quéren Hapuque/EM/DA Press
  • A cerimônia faz alusão à tradicional lavagem das escadarias da Basílica do Senhor do Bonfim, em Salvador, e foi incorporada ao cortejo em Belo Horizonte em 2020
    A cerimônia faz alusão à tradicional lavagem das escadarias da Basílica do Senhor do Bonfim, em Salvador, e foi incorporada ao cortejo em Belo Horizonte em 2020 Foto: Quéren Hapuque/EM/DA Press
  • A limpeza é um dos momentos mais simbólicos da concentração do bloco
    A limpeza é um dos momentos mais simbólicos da concentração do bloco Foto: Quéren Hapuque/EM/DA Press
  • "O gesto representa a busca por axé e também um ato de luta e visibilidade para os terreiros e para o povo de matriz africana", aponta Patrícia Moura, coordenadora da ala de Axé. Foto: Quéren Hapuque/EM/DA Press
  • O ato marca oficialmente o início do desfile na segunda-feira de carnaval
    O ato marca oficialmente o início do desfile na segunda-feira de carnaval Foto: Quéren Hapuque/EM/DA Press
  • Com baldes de água de cheiro e ervas, componentes da ala de Axé realizam a limpeza simbólica das escadas
    Com baldes de água de cheiro e ervas, componentes da ala de Axé realizam a limpeza simbólica das escadas Foto: Quéren Hapuque/EM/DA Press
  • O Baianas Ozadas é um dos principais blocos de carnaval belo-horizontino
    O Baianas Ozadas é um dos principais blocos de carnaval belo-horizontino Foto: Quéren Hapuque/EM/DA Press
  • O cortejo foi fundado em 2012 e é um dos responsáveis pelo fortalecimento do carnaval de rua de BH
    O cortejo foi fundado em 2012 e é um dos responsáveis pelo fortalecimento do carnaval de rua de BH Foto: Quéren Hapuque/EM/DA Press
