DOMINGO DE CARNAVAL
Bloco da Esquina reúne girassóis em homenagem a Lô Borges
Muitos foliões escolheram a fantasia da flor emblemática para seguir o cortejo
Bloco se concentrou na Avenida dos Andradas Foto: Izabella Caixeta/EM.D.A Press
O sobrinho do músico, Fred Borges, diz que este é um dia que vai guardar para sempre na memória Foto: Izabella Caixeta/EM.D.A Press
Os primos Arthur Walter Soares e Matheus Walter escolheram um item inusitado, para não "perderem o controle" Foto: Izabella Caixeta/EM.D.A Press
O girassol não podia ficar de fora Foto: Izabella Caixeta/EM.D.A Press
A falta de Lô Borges foi sentida durante o cortejo do Bloco da Esquina Foto: Izabella Caixeta/EM.D.A Press
A bancária Rita Alacoque todo ano acompanha o bloco, mas agora a emoção é diferente, pela saudade que sente do ídolo Foto: Izabella Caixeta/EM.D.A Press
A museóloga Luísa Lourenço trabalhou no museu do Clube da Esquina e é apaixonada pelo bloco Foto: Izabella Caixeta/EM.D.A Press
