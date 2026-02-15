Assine
DOMINGO DE CARNAVAL

Bloco da Esquina reúne girassóis em homenagem a Lô Borges

Muitos foliões escolheram a fantasia da flor emblemática para seguir o cortejo

Izabella Caixeta
  • Bloco se concentrou na Avenida dos Andradas
    Bloco se concentrou na Avenida dos Andradas Foto: Izabella Caixeta/EM.D.A Press
  • O sobrinho do músico, Fred Borges, diz que este é um dia que vai guardar para sempre na memória
    O sobrinho do músico, Fred Borges, diz que este é um dia que vai guardar para sempre na memória Foto: Izabella Caixeta/EM.D.A Press
  • Os primos Arthur Walter Soares e Matheus Walter escolheram um item inusitado, para não
    Os primos Arthur Walter Soares e Matheus Walter escolheram um item inusitado, para não "perderem o controle" Foto: Izabella Caixeta/EM.D.A Press
  • O girassol não podia ficar de fora
    O girassol não podia ficar de fora Foto: Izabella Caixeta/EM.D.A Press
  • A falta de Lô Borges foi sentida durante o cortejo do Bloco da Esquina
    A falta de Lô Borges foi sentida durante o cortejo do Bloco da Esquina Foto: Izabella Caixeta/EM.D.A Press
  • A bancária Rita Alacoque todo ano acompanha o bloco, mas agora a emoção é diferente, pela saudade que sente do ídolo
    A bancária Rita Alacoque todo ano acompanha o bloco, mas agora a emoção é diferente, pela saudade que sente do ídolo Foto: Izabella Caixeta/EM.D.A Press
  • A museóloga Luísa Lourenço trabalhou no museu do Clube da Esquina e é apaixonada pelo bloco
    A museóloga Luísa Lourenço trabalhou no museu do Clube da Esquina e é apaixonada pelo bloco Foto: Izabella Caixeta/EM.D.A Press
