FOLIA NA CAPITAL
Grupos de amigos combinam fantasias no Beiço do Wando
Confira alguns adereços que chamaram a atenção pela criatividade no desfile neste domingo (15/2), na Avenida Brasil
Chaves e Chiquinhas Foto: Quéren Hapuque/EM/D.A. Press
Amigos vindos de Ipatinga, no Vale do Aço, se fantasiam de Xuxa e Paquitas em BH Foto: Quéren Hapuque/EM/D.A. Press
Dolly Foto: Quéren Hapuque/EM/D.A. Press
Grupos de amigos combinam suas fantasias no Beiço do Wando Foto: Quéren Hapuque/EM/D.A. Press
Cones de trânsito chamam a atenção na Avenida Brasil Foto: Quéren Hapuque/EM/D.A. Press
Líderes de torcida Foto: Quéren Hapuque/EM/D.A. Press
Namorados da Onça Foto: Quéren Hapuque/EM/D.A. Press
