Assine
overlay
Início Galeria
FOLIA NA CAPITAL

Grupos de amigos combinam fantasias no Beiço do Wando

Confira alguns adereços que chamaram a atenção pela criatividade no desfile neste domingo (15/2), na Avenida Brasil

E
Estado de Minas
  • Chaves e Chiquinhas
    Chaves e Chiquinhas Foto: Quéren Hapuque/EM/D.A. Press
  • Amigos vindos de Ipatinga, no Vale do Aço, se fantasiam de Xuxa e Paquitas em BH
    Amigos vindos de Ipatinga, no Vale do Aço, se fantasiam de Xuxa e Paquitas em BH Foto: Quéren Hapuque/EM/D.A. Press
  • Dolly
    Dolly Foto: Quéren Hapuque/EM/D.A. Press
  • Grupos de amigos combinam suas fantasias no Beiço do Wando
    Grupos de amigos combinam suas fantasias no Beiço do Wando Foto: Quéren Hapuque/EM/D.A. Press
  • Cones de trânsito chamam a atenção na Avenida Brasil
    Cones de trânsito chamam a atenção na Avenida Brasil Foto: Quéren Hapuque/EM/D.A. Press
  • Líderes de torcida
    Líderes de torcida Foto: Quéren Hapuque/EM/D.A. Press
  • Namorados da Onça
    Namorados da Onça Foto: Quéren Hapuque/EM/D.A. Press
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay