CARNAVAL 2026
Com Flausino, Beiço do Wando agita a Avenida Brasil
Bloco reúne foliões na Avenida Brasil sob sol forte e recebe Rogério Flausino neste domingo (15)
-
Sob o sol quente da manhã, na Avenida Brasil, o Beiço do Wando embalou foliões que cantavam em coro o clássico "De volta ao planeta", ao lado de Rogério Flausino. Foto: Quéren Hapuque/EM/D.A. Press
-
Sob o sol quente da manhã, na Avenida Brasil, o Beiço do Wando embalou foliões que cantavam em coro o clássico "De volta ao planeta", ao lado de Rogério Flausino. Foto: Quéren Hapuque/EM/D.A. Press
-
Sob o sol quente da manhã, na Avenida Brasil, o Beiço do Wando embalou foliões que cantavam em coro o clássico "De volta ao planeta", ao lado de Rogério Flausino. Foto: Quéren Hapuque/EM/D.A. Press
-
Sob o sol quente da manhã, na Avenida Brasil, o Beiço do Wando embalou foliões que cantavam em coro o clássico "De volta ao planeta", ao lado de Rogério Flausino. Foto: Quéren Hapuque/EM/D.A. Press
-
-
Sob o sol quente da manhã, na Avenida Brasil, o Beiço do Wando embalou foliões que cantavam em coro o clássico "De volta ao planeta", ao lado de Rogério Flausino. Foto: Quéren Hapuque/EM/D.A. Press
-
Sob o sol quente da manhã, na Avenida Brasil, o Beiço do Wando embalou foliões que cantavam em coro o clássico "De volta ao planeta", ao lado de Rogério Flausino. Foto: Quéren Hapuque/EM/D.A. Press
-
Sob o sol quente da manhã, na Avenida Brasil, o Beiço do Wando embalou foliões que cantavam em coro o clássico "De volta ao planeta", ao lado de Rogério Flausino. Foto: Quéren Hapuque/EM/D.A. Press
-
-
Sob o sol quente da manhã, na Avenida Brasil, o Beiço do Wando embalou foliões que cantavam em coro o clássico "De volta ao planeta", ao lado de Rogério Flausino. Foto: Quéren Hapuque/EM/D.A. Press
-
Sob o sol quente da manhã, na Avenida Brasil, o Beiço do Wando embalou foliões que cantavam em coro o clássico "De volta ao planeta", ao lado de Rogério Flausino. Foto: Quéren Hapuque/EM/D.A. Press
-
Sob o sol quente da manhã, na Avenida Brasil, o Beiço do Wando embalou foliões que cantavam em coro o clássico "De volta ao planeta", ao lado de Rogério Flausino. Foto: Quéren Hapuque/EM/D.A. Press
-
-
Sob o sol quente da manhã, na Avenida Brasil, o Beiço do Wando embalou foliões que cantavam em coro o clássico "De volta ao planeta", ao lado de Rogério Flausino. Foto: Quéren Hapuque/EM/D.A. Press
-
Sob o sol quente da manhã, na Avenida Brasil, o Beiço do Wando embalou foliões que cantavam em coro o clássico "De volta ao planeta", ao lado de Rogério Flausino. Foto: Quéren Hapuque/EM/D.A. Press
-
Sob o sol quente da manhã, na Avenida Brasil, o Beiço do Wando embalou foliões que cantavam em coro o clássico "De volta ao planeta", ao lado de Rogério Flausino. Foto: Quéren Hapuque/EM/D.A. Press
-
-
Sob o sol quente da manhã, na Avenida Brasil, o Beiço do Wando embalou foliões que cantavam em coro o clássico "De volta ao planeta", ao lado de Rogério Flausino. Foto: Quéren Hapuque/EM/D.A. Press