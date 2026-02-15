CARNAVAL 2026
Foto na hora, música e sustentabilidade marcam fantasias no Abalô-Caxi
Criatividade dá o tom da "Festa no Vale!" neste domingo (15) na Avenida Amazonas
De Ney Matogrosso à canção "Charme", de Liniker, foliões apostam em criatividade e diversidade no Abalô-caxi, onde até fotos reveladas na hora eternizam os looks do desfile. Foto: Quéren Hapuque/EM/D.A. Press
