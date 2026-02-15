Assine
CARNAVAL 2026

Bateria com 260 integrantes dita o ritmo do Abalô-caxi na Avenida Amazonas

Com cerca de 260 integrantes, o grupo sustenta o ritmo da "Festa no Vale!" neste domingo (15) na Avenida Amazonas

FS
Fernanda Santiago*
  • Foliões lotam a Avenida Amazonas e celebram a diversidade ao som da bateria do Abalô-Caxi, que abriu o segundo dia de carnaval com o tema "Festa no Vale!"
    Foliões lotam a Avenida Amazonas e celebram a diversidade ao som da bateria do Abalô-caxi, que abriu o segundo dia de carnaval com o tema "Festa no Vale!" Foto: Quéren Hapuque/EM/D.A. Press
