CARNAVAL 2026
Bateria com 260 integrantes dita o ritmo do Abalô-caxi na Avenida Amazonas
Com cerca de 260 integrantes, o grupo sustenta o ritmo da "Festa no Vale!" neste domingo (15) na Avenida Amazonas
-
Foliões lotam a Avenida Amazonas e celebram a diversidade ao som da bateria do Abalô-caxi, que abriu o segundo dia de carnaval com o tema "Festa no Vale!" Foto: Quéren Hapuque/EM/D.A. Press
-
Foliões lotam a Avenida Amazonas e celebram a diversidade ao som da bateria do Abalô-caxi, que abriu o segundo dia de carnaval com o tema "Festa no Vale!" Foto: Quéren Hapuque/EM/D.A. Press
-
Foliões lotam a Avenida Amazonas e celebram a diversidade ao som da bateria do Abalô-caxi, que abriu o segundo dia de carnaval com o tema "Festa no Vale!" Foto: Quéren Hapuque/EM/D.A. Press
-
Foliões lotam a Avenida Amazonas e celebram a diversidade ao som da bateria do Abalô-caxi, que abriu o segundo dia de carnaval com o tema "Festa no Vale!" Foto: Quéren Hapuque/EM/D.A. Press
-