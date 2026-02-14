MUITO BRILHO
Então, Brilha!: foliões roubam a cena e tomam as ruas; veja as fotos
Logo nas primeiras horas do dia, o bloco Então, Brilha! reuniu milhares de foliões e transformou as ruas de Belo Horizonte em um grande palco de festa
Criado em 2010, o bloco surgiu junto ao renascimento do carnaval de rua de BH Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
A narrativa do desfile propõe leveza, liberdade e cura Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
O bloco se reúne na Avenida do Contorno, esquina com a Rua Curitiba Foto: Alessandra Mello/EM/D.A Press
Diversidade deu o tom na festa Foto: Tetê Monteiro/EM/D.A Press
Crianças e adultos dividem espaço na festa e nas fantasias Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
Fantasias criativas viraram atração à parte no meio do público Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
No cortejo, o ritmo fica por conta da Bateria Brilhante Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
O público transforou a avenida em um desfile espontâneo de personagens Foto: Tetê Monteiro/EM/D.A Press
Bateria majoritariamente formada por mulheres Foto: Tetê Monteiro/EM/D.A Press
A criatividade saiu de casa e tomou conta da avenida Foto: Tetê Monteiro/EM/D.A Press
No meio da multidão, cada detalhe brilhou sob sol Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
Com o tema "Tecnologia do Delírio", o Então Brilha reuniu centenas de foliões desde o nascer do dia Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
O desfile se destaca não apenas pela música, como por sua mensagem de diversidade e ocupação do espaço público Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
O carnaval deve ter sol e temperaturas elevadas em Minas Gerais Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press