MUITO BRILHO

Então, Brilha!: foliões roubam a cena e tomam as ruas; veja as fotos

Logo nas primeiras horas do dia, o bloco Então, Brilha! reuniu milhares de foliões e transformou as ruas de Belo Horizonte em um grande palco de festa

  • Criado em 2010, o bloco surgiu junto ao renascimento do carnaval de rua de BH
    Criado em 2010, o bloco surgiu junto ao renascimento do carnaval de rua de BH Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
  • A narrativa do desfile propõe leveza, liberdade e cura
    A narrativa do desfile propõe leveza, liberdade e cura Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
  • O bloco se reúne na Avenida do Contorno, esquina com a Rua Curitiba
    O bloco se reúne na Avenida do Contorno, esquina com a Rua Curitiba Foto: Alessandra Mello/EM/D.A Press
  • Diversidade deu o tom na festa
    Diversidade deu o tom na festa Foto: Tetê Monteiro/EM/D.A Press
  • Crianças e adultos dividem espaço na festa e nas fantasias
    Crianças e adultos dividem espaço na festa e nas fantasias Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
  • Fantasias criativas viraram atração à parte no meio do público
    Fantasias criativas viraram atração à parte no meio do público Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
  • No cortejo, o ritmo fica por conta da Bateria Brilhante
    No cortejo, o ritmo fica por conta da Bateria Brilhante Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
  • O público transforou a avenida em um desfile espontâneo de personagens
    O público transforou a avenida em um desfile espontâneo de personagens Foto: Tetê Monteiro/EM/D.A Press
  • Bateria majoritariamente formada por mulheres
    Bateria majoritariamente formada por mulheres Foto: Tetê Monteiro/EM/D.A Press
  • A criatividade saiu de casa e tomou conta da avenida
    A criatividade saiu de casa e tomou conta da avenida Foto: Tetê Monteiro/EM/D.A Press
  • No meio da multidão, cada detalhe brilhou sob sol
    No meio da multidão, cada detalhe brilhou sob sol Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
  • Com o tema
    Com o tema "Tecnologia do Delírio", o Então Brilha reuniu centenas de foliões desde o nascer do dia Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
  • O desfile se destaca não apenas pela música, como por sua mensagem de diversidade e ocupação do espaço público
    O desfile se destaca não apenas pela música, como por sua mensagem de diversidade e ocupação do espaço público Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
  • O carnaval deve ter sol e temperaturas elevadas em Minas Gerais
    O carnaval deve ter sol e temperaturas elevadas em Minas Gerais Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
