Ataque a padaria: em cartas, adolescente suspeito afirmou ser inocente
Jovem de 17 anos foi apreendido no dia do triplo homicídio. No entanto, um homemde 30 anos confessou as mortes nessa terça-feira (10/2)
Entre as vítimas estão Nathielly Kamilly Fernandes Faria, de 16 anos - ex-namorada do rapaz; Ione Ferreira Costa, de 56 anos; e Emanuelly Geovanna, de 14 anos Foto: Divulgação
Adolescente, de 17 anos, foi apreendido depois que testemunhas relataram que ele teria discutido com uma das vítimas no dia do crime Foto: Divulgação