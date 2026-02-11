Assine
PEDIDO DE AJUDA

Ataque a padaria: em cartas, adolescente suspeito afirmou ser inocente

Jovem de 17 anos foi apreendido no dia do triplo homicídio. No entanto, um homemde 30 anos confessou as mortes nessa terça-feira (10/2)

E
Estado de Minas
  • Entre as vítimas estão Nathielly Kamilly Fernandes Faria, de 16 anos - ex-namorada do rapaz; Ione Ferreira Costa, de 56 anos; e Emanuelly Geovanna, de 14 anos
  • Adolescente, de 17 anos, foi apreendido depois que testemunhas relataram que ele teria discutido com uma das vítimas no dia do crime
