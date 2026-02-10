Assine
ATENÇÃO, MOTORISTAS!

Veja fotos da manifestação no Anel Rodoviário de BH desta terça (10/2)

Protesto contra desapropriações bloqueou vias e causou congestionamento no Anel Rodoviário de Belo Horizonte

  • Manifestação contra a possível desapropriação de moradores da Vila Maria trava o trânsito no Anel Rodoviário de BH
    Manifestação contra a possível desapropriação de moradores da Vila Maria trava o trânsito no Anel Rodoviário de BH Foto: Wellington Barbosa/EM/DA Press
  • O protesto bloqueou os dois sentidos da via
    O protesto bloqueou os dois sentidos da via Foto: Wellington Barbosa/EM/D.A Press
  • O morador Francisco Melo, de 56 anos, conta que a mobilização é motivada pela demora na realocação das famílias que vivem às margens da rodovia.
    O morador Francisco Melo, de 56 anos, conta que a mobilização é motivada pela demora na realocação das famílias que vivem às margens da rodovia. Foto: Wellington Barbosa/EM/DA Press
  • Segundo moradores da Vila Maria, cerca de 200 famílias vivem no local.
    Segundo moradores da Vila Maria, cerca de 200 famílias vivem no local. Foto: Wellington Barbosa/EM/DA Press
  • Motoristas que trafegam pelo Anel Rodoviário, na altura do Betânia, em Belo Horizonte, passam pela marginal da via, que está tomada por esgoto, para fugir do congestionamento
    Motoristas que trafegam pelo Anel Rodoviário, na altura do Betânia, em Belo Horizonte, passam pela marginal da via, que está tomada por esgoto, para fugir do congestionamento Foto: Wellington Barbosa/EM/DA Press
