ATENÇÃO, MOTORISTAS!
Veja fotos da manifestação no Anel Rodoviário de BH desta terça (10/2)
Protesto contra desapropriações bloqueou vias e causou congestionamento no Anel Rodoviário de Belo Horizonte
Manifestação contra a possível desapropriação de moradores da Vila Maria trava o trânsito no Anel Rodoviário de BH Foto: Wellington Barbosa/EM/DA Press
O protesto bloqueou os dois sentidos da via Foto: Wellington Barbosa/EM/D.A Press
O morador Francisco Melo, de 56 anos, conta que a mobilização é motivada pela demora na realocação das famílias que vivem às margens da rodovia. Foto: Wellington Barbosa/EM/DA Press
Segundo moradores da Vila Maria, cerca de 200 famílias vivem no local. Foto: Wellington Barbosa/EM/DA Press
Motoristas que trafegam pelo Anel Rodoviário, na altura do Betânia, em Belo Horizonte, passam pela marginal da via, que está tomada por esgoto, para fugir do congestionamento Foto: Wellington Barbosa/EM/DA Press