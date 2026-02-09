Assine
Conheça 10 drinques prontos de Minas Gerais e seus ingredientes principais

Joana El Khouri*
  • Ezjoy (Ezjoy) é um drinque em lata que une morango, pêssego, gim e vinho branco
    Ezjoy (Ezjoy) é um drinque em lata que une morango, pêssego, gim e vinho branco Foto: Arte de IA com foto de Marcos Vieira/EM/D.A Press
  • Com açaí, guaraná, gengibre e catuaba, o Carimbó (Carimbó) aposta em sabores brasileiros
    Com açaí, guaraná, gengibre e catuaba, o Carimbó (Carimbó) aposta em sabores brasileiros Foto: Arte de IA com foto de Marcos Vieira/EM/D.A Press
  • O Jambrunão (Jambrunão) mistura a cachaça de jambu (Jambruna) com o guaraná e o limão do Guaramão
    O Jambrunão (Jambrunão) mistura a cachaça de jambu (Jambruna) com o guaraná e o limão do Guaramão Foto: Arte de IA com foto de Marcos Vieira/EM/D.A Press
  • A marca Bang Bang Boom investe no clássico Moscow Mule em lata
    A marca Bang Bang Boom investe no clássico Moscow Mule em lata Foto: Arte de IA com foto de Marcos Vieira/EM/D.A Press
  • Uma opção diferenciada é o Coffee Spritz (Benerick's), que une café cold brew, rum, laranja e água tônica
    Uma opção diferenciada é o Coffee Spritz (Benerick’s), que une café cold brew, rum, laranja e água tônica Foto: Arte de IA com foto de Marcos Vieira/EM/D.A Press
  • O Tropical Gin da Stone Light mescla maracujá, pomelo e gim
    O Tropical Gin da Stone Light mescla maracujá, pomelo e gim Foto: Arte de IA com foto de Marcos Vieira/EM/D.A Press
  • A Caipi Minas (Minas D'Ouro Drinks) é uma versão enlatada da clássica caipirinha
    A Caipi Minas (Minas D’Ouro Drinks) é uma versão enlatada da clássica caipirinha Foto: Arte de IA com foto de Marcos Vieira/EM/D.A Press
  • O drinque Sunflower Breeze (Sunflower) é feito com gengibre, abacaxi, limão e gim
    O drinque Sunflower Breeze (Sunflower) é feito com gengibre, abacaxi, limão e gim Foto: Arte de IA com foto de Marcos Vieira/EM/D.A Press
  • Licor de mexerica e água tônica são os ingredientes principais do drinque Mexe Mexe (Mexe Mexe)
    Licor de mexerica e água tônica são os ingredientes principais do drinque Mexe Mexe (Mexe Mexe) Foto: Arte de IA com foto de Marcos Vieira/EM/D.A Press
  • O Mate Melo (Mate Melo) aposta na mistura do mate com gengibre, rum, laranja e limão
    O Mate Melo (Mate Melo) aposta na mistura do mate com gengibre, rum, laranja e limão Foto: Arte de IA com foto de Marcos Vieira/EM/D.A Press
