Conheça 10 drinques prontos de Minas Gerais e seus ingredientes principais
Ezjoy (Ezjoy) é um drinque em lata que une morango, pêssego, gim e vinho branco Foto: Arte de IA com foto de Marcos Vieira/EM/D.A Press
Com açaí, guaraná, gengibre e catuaba, o Carimbó (Carimbó) aposta em sabores brasileiros Foto: Arte de IA com foto de Marcos Vieira/EM/D.A Press
O Jambrunão (Jambrunão) mistura a cachaça de jambu (Jambruna) com o guaraná e o limão do Guaramão Foto: Arte de IA com foto de Marcos Vieira/EM/D.A Press
A marca Bang Bang Boom investe no clássico Moscow Mule em lata Foto: Arte de IA com foto de Marcos Vieira/EM/D.A Press
Uma opção diferenciada é o Coffee Spritz (Benerick’s), que une café cold brew, rum, laranja e água tônica Foto: Arte de IA com foto de Marcos Vieira/EM/D.A Press
O Tropical Gin da Stone Light mescla maracujá, pomelo e gim Foto: Arte de IA com foto de Marcos Vieira/EM/D.A Press
A Caipi Minas (Minas D’Ouro Drinks) é uma versão enlatada da clássica caipirinha Foto: Arte de IA com foto de Marcos Vieira/EM/D.A Press
O drinque Sunflower Breeze (Sunflower) é feito com gengibre, abacaxi, limão e gim Foto: Arte de IA com foto de Marcos Vieira/EM/D.A Press
Licor de mexerica e água tônica são os ingredientes principais do drinque Mexe Mexe (Mexe Mexe) Foto: Arte de IA com foto de Marcos Vieira/EM/D.A Press
O Mate Melo (Mate Melo) aposta na mistura do mate com gengibre, rum, laranja e limão Foto: Arte de IA com foto de Marcos Vieira/EM/D.A Press
