CARNAVAL DE BH

'Genuinamente brasileira': veja fotos do bloco Cómo te Lhama?

Bloco traz ritmos latinos, como cumbia e salsa, para a capital mineira

Estado de Minas
  • Bloco Cómo te Lhama? mistura o carnaval com cumbia e salsa
    Bloco Cómo te Lhama? mistura o carnaval com cumbia e salsa Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
  • Bloco agitou o sábado de pré-carnaval em Belo Horizonte
    Bloco agitou o sábado de pré-carnaval em Belo Horizonte Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
  • Bloco Cómo te Lhama? desfilou pela Região Leste de Belo Horizonte
    Bloco Cómo te Lhama? desfilou pela Região Leste de Belo Horizonte Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
  • Neste ano, o tema do bloco foi: 'Cumbia Brasilis, reantropofagia tropical'
    Neste ano, o tema do bloco foi: 'Cumbia Brasilis, reantropofagia tropical' Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
  • Bloco reuniu foliões de todas as idades neste sábado de pré-carnaval
    Bloco reuniu foliões de todas as idades neste sábado de pré-carnaval Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
  • A bateria do bloco conta com 150 integrantes
    A bateria do bloco conta com 150 integrantes Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
  • Bloco Cómo te Lhama? agita sábado de pré-carnaval na capital mineira
    Bloco Cómo te Lhama? agita sábado de pré-carnaval na capital mineira Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
  • Bloco Cómo te Lhama? atrai foliões no sábado que antecede o carnaval
    Bloco Cómo te Lhama? atrai foliões no sábado que antecede o carnaval Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
  • Bloco Cómo te Lhama? celebra brasilidade
    Bloco Cómo te Lhama? celebra brasilidade Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
