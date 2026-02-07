CARNAVAL DE BH
'Genuinamente brasileira': veja fotos do bloco Cómo te Lhama?
Bloco traz ritmos latinos, como cumbia e salsa, para a capital mineira
Bloco Cómo te Lhama? mistura o carnaval com cumbia e salsa Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
Bloco Cómo te Lhama? desfilou pela Região Leste de Belo Horizonte Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
Neste ano, o tema do bloco foi: 'Cumbia Brasilis, reantropofagia tropical' Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
A bateria do bloco conta com 150 integrantes Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
