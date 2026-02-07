Assine
overlay
Início Galeria
PRÉ-CARNAVAL

Banda Mole 'volta às origens' com cortejo pelo Centro de BH

Desde 1975, a Banda Mole arrasta foliões pelas ruas no sábado que antecede o carnaval

E
Estado de Minas
  • Bloco arrastou foliões pela Avenida Afonso Pena, no Centro de BH
    Bloco arrastou foliões pela Avenida Afonso Pena, no Centro de BH Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
  • Banda Mole 'volta às origens' com cortejo pelo Centro de BH
    Banda Mole 'volta às origens' com cortejo pelo Centro de BH Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
  • Banda Mole reuniu foliões neste sábado de pré-carnaval
    Banda Mole reuniu foliões neste sábado de pré-carnaval Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
  • Foliões curtiram o bloco que, em 2026, completa 51 anos
    Foliões curtiram o bloco que, em 2026, completa 51 anos Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
  • Desde 1975, a Banda Mole arrasta foliões pelas ruas no sábado que antecede o carnaval
    Desde 1975, a Banda Mole arrasta foliões pelas ruas no sábado que antecede o carnaval Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
  • Atrações musicais se apresentaram em trio elétrico
    Atrações musicais se apresentaram em trio elétrico Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay