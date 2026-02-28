Assine
Plantas que podem intoxicar os seres humanos

RF
Redação Flipar
    Comigo-ninguém-pode (Dieffenbachia spp.): Nativa da América Central e do Sul, é comum como planta ornamental em todo o mundo. Suas folhas contêm cristais de oxalato de cálcio, que podem causar irritação severa na boca e garganta.

     Foto: Alex Rio Brazil - wikimedia commons
    Tinhorão (Caladium spp.): Originária da América do Sul, é amplamente cultivada como planta ornamental. Contém oxalato de cálcio, que pode provocar dor intensa, inchaço e dificuldade para respirar.

     Foto: Derek Ramsey wikimedia commons
    Copo-de-leite (Zantedeschia aethiopica): Originária da África do Sul, cresce em ambientes tropicais e subtropicais. Todas as partes da planta são tóxicas, causando queimação e inchaço em contato com mucosas.

     Foto: Leandro Maranghetti Lourenco - wikimedia commons
    Hortênsia (Hydrangea macrophylla): Nativa do Japão e China, é amplamente cultivada em jardins. Suas flores contêm substâncias que podem liberar cianeto quando ingeridas, causando intoxicação.

     Foto: Raul654 wikimedia commons
    Espirradeira (Nerium oleander): Nativa do Mediterrâneo e da Ásia, é usada como ornamental em várias regiões. É altamente tóxica, podendo causar arritmias e morte se ingerida.

     Foto: Jean Tosti wikimedia commons
    Mamona (Ricinus communis): Originária da África, cresce em áreas tropicais e subtropicais. Suas sementes contêm ricina, uma toxina letal que pode causar falência de órgãos.

     Foto: Imagem de João por Pixabay
    Cicuta (Cicuta virosa): Nativa da Europa e América do Norte, cresce em áreas úmidas. Contém cicutoxina, uma neurotoxina que causa convulsões e paralisia.

     Foto: SriMesh wikimedia commons
    Aroeira-brava (Schinus terebinthifolia): Nativa da América do Sul, é encontrada em áreas tropicais. Seu contato pode causar dermatites e reações alérgicas severas.

     Foto: Furazaka wikimedia commons
    Beladona (Atropa belladonna): Originária da Europa, África e Ásia, cresce em áreas temperadas. Contém alcaloides tropânicos que podem causar alucinações, paralisia e morte.

     Foto: Kurt Stüber wikimedia commons
    Trombeta-de-anjo (Brugmansia spp.): Nativa da América do Sul, é cultivada em várias regiões tropicais. Suas flores contêm escopolamina e atropina, que podem causar delírios e parada cardíaca.

     Foto: Dontworry wikimedia commons
    Manacá-de-jardim (Brunfelsia uniflora): Originária da América do Sul, é cultivada como ornamental. Possui toxinas que afetam o sistema nervoso, causando convulsões e vômitos.

     Foto: B.navez wikimedia commons
    Teixo (Taxus baccata): Nativo da Europa, cresce em regiões temperadas. Todas as partes da planta, exceto o arilo, contêm taxina, uma toxina que pode causar parada cardíaca.

     Foto: Jerzy Opio?a wikimedia commons
    Abutua (Aristolochia cymbifera): Nativa da América do Sul, cresce em áreas tropicais. Contém aristoloquina, que pode causar danos renais severos e câncer.

     Foto: Krzysztof Golik wikimedia commons
    Oleandro-amarelo (Thevetia peruviana): Nativo da América Central e do Sul, é cultivado como ornamental. Suas sementes e látex são altamente tóxicos, podendo causar insuficiência cardíaca.

     Foto: H. Zell wikimedia commons
    Pinhão-paraguaio (Jatropha curcas): Originário da América Central, é encontrado em áreas tropicais. Suas sementes contêm forbol, uma toxina que provoca vômitos e diarreia severa.

     Foto: R. K. Henning wikimedia commons
